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Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро

Испания
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(1 голосов)

Баски увезли с "Бернабеу" ничью

Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мощный матч выдали два Королевских клуба, настоящая заруба. Баски ожидаемо играли от обороны, но находили моменты в контригре. Ну, а Мадрид давил, давил и недодавил.

Алекс Ремиро - вот главный герой встречи. Вратарь "Сосьедада" завершил матч с 7 (!) сэйвами, причем большинство из них реально сложные.

Только за первые полчаса Бензема и Винисиус по разу пробили из отличных позиций, но вратарь отбил. В ответ "Сосьедад" организовал одну перспективную вылазку через левый фланг, но Серлот не успел на прострел. Еще один шанс не использовал после отскока Ильярраменди.

Еще в четверг казалось, что Мадрид еле доиграл дерби с "Атлетико" из-за усталости, но сегодня "Сливочные" опять носились, как новенькие. Невероятно! "Ла Реал" от этого страдал. На 46-й минуте, когда баски ждали перерыв, Бензема вывел Вини на ворота - и снова Ремиро отбил удар.

Второй тайм мало что изменил. Себальос и снова Винисиус угрожали воротам, но первый пробил мимо, а второй как заколдованный попадал только в голкипера. За "Сосьедад" на этом отрезке взялся отвечать Кубо. Два его прохода через фланг Камавинги завершились ударами - и Куртуа вытащил оба.

На этом, кажется, силы японца иссякли, но и "Реал" постепенно замедлялся. Винисиус упустил уже дежурный момент, не забив с довольно острого угла - и Анчелотти начал делать замены.

Модрич и Асенсио вышли с лавки, игра снова чуть оживилась, но баски стояли, будто от исхода встречи зависят их жизни. Потрясающая самоотдача и концентрация. Пусть Ремиро неоднократно творил чудеса, но и команду отмечать надо - весь "Сосьедад" сегодня заслужил на ничью.

Понятно, что наибольше порадовалась ей "Барселона", ее преимущество над "Реалом" выросло до 5 очков - 47 против 42. "Реал Сосьедад" остался третьим с 39 баллами, не подпустив к себе "Атлетико" (34).

19-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Вальверде (Модрич, 77), Кроос, Себальос (Асенсио, 77) - Родриго, Бензема, Винисиус

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо (Оласагасти, 66), Субельдия, Ле Норманн, Муньос (Рико, 46) - Браис Мендес (Наварро, 55), Субименди, Ильярраменди - Оярсабаль (Марин, 55), Серлот (Карлос Фернандес, 84), Кубо

Предупреждения: Начо, 41 - Субименди, 27, Элустондо, 65, Кубо, 68, Ремиро, 90+3

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Комментарии (12)
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__Grаb__ (Костопіль)
30.01.2023 в 00:03
Добротна гра чемпіона. Такі матчі хочеться дивитися та дивитися. Як кажуть рахунок забудеться, а гра запам'ятається
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
30.01.2023 в 00:04
Надо было гол пропустить, тогда был бы камбэк и 2-1)) Первыми забить не получается
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0
-2
__Grаb__ (Костопіль)
30.01.2023 в 00:06
Не згоден.
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
29.01.2023 в 23:58
Кадис, переоденься, мы тебя узнали. И это третье место Ла Лиги, 95 минут автобуса в 3 шеренги? Обнищал чемпионат конечно. Но и моменты свои использовать надо. Хотите выгодно продать вратаря, выставьте его против Мадрида, здесь каждый второй голкипер проводит матч жизни в условиях автобуса
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+1
-2
__Grаb__ (Костопіль)
30.01.2023 в 00:24
Вони розуміли, що атакувати Реал небезпечно, тож обрали таку тактику. З іншою командою грали б першим номером.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
29.01.2023 в 23:57
+5!!!
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+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
30.01.2023 в 00:07
Spokoyno (Київ) 28.01.2023 в 19:18... І чого тільки +3... Реал С... і гру солідну показує, і день та додатковий час в запасі має.
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 00:08
Синчук нервно курит.
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.01.2023 в 00:14
Дивився "срамоту ПСЖ"... Але видно, що Реал С... наразі на підйомі, а "вікові" господарі мабуть після столичного дербі не відійшли... Чи там просто "м'яч не йшов у ворота"?
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 00:15
Синчук... "+3 над Реалом сохранены"
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 00:24
Я игру не смотрел, света не было. Последние 10 минут успел посмотреть. Среал накатывал, накатывал, да и не донакатил. Судья высасывал, высасывал, да и не высосал...
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 00:29
А шо там, ПСЖ совсем плохой стал?
0
0

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