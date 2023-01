Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро

Мощный матч выдали два Королевских клуба, настоящая заруба. Баски ожидаемо играли от обороны, но находили моменты в контригре. Ну, а Мадрид давил, давил и недодавил.

Алекс Ремиро - вот главный герой встречи. Вратарь "Сосьедада" завершил матч с 7 (!) сэйвами, причем большинство из них реально сложные.

Только за первые полчаса Бензема и Винисиус по разу пробили из отличных позиций, но вратарь отбил. В ответ "Сосьедад" организовал одну перспективную вылазку через левый фланг, но Серлот не успел на прострел. Еще один шанс не использовал после отскока Ильярраменди.

21 - Vinicius Júnior ???????? has attempted 21 dribbles against Real Sociedad (9 completed), the highest record in a @LaLigaEN match by any player since at least 2005/06 season. Electric. pic.twitter.com/RhQswTV8MJ

Еще в четверг казалось, что Мадрид еле доиграл дерби с "Атлетико" из-за усталости, но сегодня "Сливочные" опять носились, как новенькие. Невероятно! "Ла Реал" от этого страдал. На 46-й минуте, когда баски ждали перерыв, Бензема вывел Вини на ворота - и снова Ремиро отбил удар.

Второй тайм мало что изменил. Себальос и снова Винисиус угрожали воротам, но первый пробил мимо, а второй как заколдованный попадал только в голкипера. За "Сосьедад" на этом отрезке взялся отвечать Кубо. Два его прохода через фланг Камавинги завершились ударами - и Куртуа вытащил оба.

На этом, кажется, силы японца иссякли, но и "Реал" постепенно замедлялся. Винисиус упустил уже дежурный момент, не забив с довольно острого угла - и Анчелотти начал делать замены.

Модрич и Асенсио вышли с лавки, игра снова чуть оживилась, но баски стояли, будто от исхода встречи зависят их жизни. Потрясающая самоотдача и концентрация. Пусть Ремиро неоднократно творил чудеса, но и команду отмечать надо - весь "Сосьедад" сегодня заслужил на ничью.

6 - @realmadriden have not lost any of their last six games against @RealSociedadEN in @LaLigaEN (W4 D2), since a 3-1 away loss in May 2019 under Zinedine Zidane.



Streak. pic.twitter.com/tyeOkYRzGk