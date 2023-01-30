Дани Алвес - об обвинениях в изнасиловании: Я ничего не боюсь

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес впервые прокомментировал свой арест. Футболист передал мысли через свою семью о сложившейся ситуации.

"Я приму все, что будет. Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Сейчас еще один из таких моментов. Я ничего не боюсь", - цитирует 39-летнего бразильца Marca.

Напомним, Алвес был арестован в Испании 20 января. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании женщины. Инцидент произошел в конце прошлого года. В случае доказательств ему грозит заключение на срок от 4 до 12 лет.