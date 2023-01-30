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Дани Алвес - об обвинениях в изнасиловании: Я ничего не боюсь

Испания
(1 голосов)

Бразильца заключили под стражу

Дани Алвес - об обвинениях в изнасиловании: Я ничего не боюсь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес впервые прокомментировал свой арест. Футболист передал мысли через свою семью о сложившейся ситуации.

"Я приму все, что будет. Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Сейчас еще один из таких моментов. Я ничего не боюсь", - цитирует 39-летнего бразильца Marca.

Напомним, Алвес был арестован в Испании 20 января. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании женщины. Инцидент произошел в конце прошлого года. В случае доказательств ему грозит заключение на срок от 4 до 12 лет.

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В статье: Дани Алвес
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
30.01.2023 в 14:30
Так изнасилование или покушение на изнасилование? Так членом в пиз@у проникновение или зажопухватание?
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Spokoyno (Київ)
30.01.2023 в 13:07
Так не лякався робити... не бійся відповідати за скоєне...
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