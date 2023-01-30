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Гаттузо толкнул камеру журналистов, снимавших его общение с фанатами Валенсии

Испания
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Эмоции итальянца никуда не делись

Гаттузо толкнул камеру журналистов, снимавших его общение с фанатами Валенсии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" уступила в гостевом матче "Вальядолиду" (0:1). После игры главный тренер "летучих мышей" Дженнаро Гаттузо пошел общаться с фанатами команды и вышел из себя.

Итальянец ругался с болельщиками, когда оператор телеканала À Punt подошел вплотную и начал снимать происходящее. Увидев это Гаттузо толкнул камеру и начал показывать жестами, что журналистам нужно прекратить запись.

Клуб и менеджер извинились за произошедшее.

"Валенсия" и ее тренер Дженнаро Гаттузо извинились перед нами за инцидент, в котором итальянец пытался помешать нашим камерам снимать его во время прибытия команды в аэропорт «Манисес». Мы ценим и принимаем извинения", – заявил телеканал.

"Валенсия" идет на 14-м месте в Примере. У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Валенсия (Испания)
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