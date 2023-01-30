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Валенсия уволила Гаттузо

Испания
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Валенсия уволила Гаттузо

Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий

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"Валенсия" объявила об увольнении с должности главного тренера Дженнаро Гаттузо. Пресс-служба "летучих мышей" сообщает, что стороны решили расстаться по взаимному согласию сторон.

"Клуб хочет поблагодарить тренера за его преданность и работу в те месяцы, которые Дженнаро руководил первой командой, и пожелать ему удачи в его будущем", - говорится в заявлении клуба.

31 января "Валенсия" будет тренироваться под руководством Воро Гонсалеса.

Дженнаро Гаттузо был назначен на должность главкома "Валенсии" летом 2022 года. На данный момент левантийцы занимают четырнадцатую строчку в Ла Лиге. От зоны вылета команду отделяет всего один балл.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Валенсия
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