Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия уволила Гаттузо
Итальянский специалист не оправдал надежд
Фото: facebook.com/valenciacf.en / Автор невідомий
"Валенсия" объявила об увольнении с должности главного тренера Дженнаро Гаттузо. Пресс-служба "летучих мышей" сообщает, что стороны решили расстаться по взаимному согласию сторон.
"Клуб хочет поблагодарить тренера за его преданность и работу в те месяцы, которые Дженнаро руководил первой командой, и пожелать ему удачи в его будущем", - говорится в заявлении клуба.
31 января
Дженнаро Гаттузо был назначен на должность главкома "Валенсии" летом 2022 года. На данный момент левантийцы занимают четырнадцатую строчку в Ла Лиге. От зоны вылета команду отделяет всего один балл.
Популярное сейчас
- У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
- Известно, когда в Украину прибудут первые американские танки Abrams
- Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев