Валенсия уволила Гаттузо

"Валенсия" объявила об увольнении с должности главного тренера Дженнаро Гаттузо. Пресс-служба "летучих мышей" сообщает, что стороны решили расстаться по взаимному согласию сторон.

"Клуб хочет поблагодарить тренера за его преданность и работу в те месяцы, которые Дженнаро руководил первой командой, и пожелать ему удачи в его будущем", - говорится в заявлении клуба.

31 января "Валенсия" будет тренироваться под руководством Воро Гонсалеса.

Дженнаро Гаттузо был назначен на должность главкома "Валенсии" летом 2022 года. На данный момент левантийцы занимают четырнадцатую строчку в Ла Лиге. От зоны вылета команду отделяет всего один балл.