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От 13-го места в Примере ко второму в Бундеслиге: Иско перейдет в Унион Берлин
Неожиданный разворот в карьере испанца
Фото: twitter.com/SevillaFC
Иско в скором времени подпишет контракт с "Унион" Берлин, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 30-летний полузащитник подпишет контракт до 2024-го.
В соглашении также прописана опция продления ещё на год.
Напомним, что Иско в декабре разорвал контракт с "Севильей". У игрока был конфликт с руководством испанского клуба. Полузащитник не подходил пришедшему в команду Хорхе Сампаоли, его просил купить уволенный осенью Хулен Лопетеги.
В "Севилью" Иско перешел в августе 2022 года из мадридского "Реала" свободным агентом. В текущем сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста.
❗️❗️❗️XXL EXCLUSIVE News #Isco: DONE DEAL! He will join @fcunion as revealed. Been told he will sign a contract until 2024 + 1. Medical tomorrow! It’s unbelievable but true: Isco will join UNION! @Sky_Marc @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/PCxB5fqyaQ— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2023
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