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От 13-го места в Примере ко второму в Бундеслиге: Иско перейдет в Унион Берлин

Испания
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Неожиданный разворот в карьере испанца

От 13-го места в Примере ко второму в Бундеслиге: Иско перейдет в Унион Берлин

Фото: twitter.com/SevillaFC

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Иско в скором времени подпишет контракт с "Унион" Берлин, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 30-летний полузащитник подпишет контракт до 2024-го.

В соглашении также прописана опция продления ещё на год.

Напомним, что Иско в декабре разорвал контракт с "Севильей". У игрока был конфликт с руководством испанского клуба. Полузащитник не подходил пришедшему в команду Хорхе Сампаоли, его просил купить уволенный осенью Хулен Лопетеги.

В "Севилью" Иско перешел в августе 2022 года из мадридского "Реала" свободным агентом. В текущем сезоне полузащитник отыграл 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста.

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В статье: Иско Севилья Унион (Берлин)
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