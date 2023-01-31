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Примера. Вильярреал - Райо Вальекано 0:1. Подводников топит плохая реализация

Испания
(1 голосов)

Победила команда, игравшая хуже

Примера. Вильярреал - Райо Вальекано 0:1. Подводников топит плохая реализация

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередная осечка "Вильярреала" из серии "этого можно было избежать, забей они хоть один момент из десяти".

Еще неделю назад с "Жироной" была такая же история, но там выручил пенальти на 100-й минуте. Сегодня же команду Кике Сетьена не спасло ничего - еще и соперник забил в одной из немногочисленных вылазок.

И ладно этот гол Камельо. В конечном счете, Альбиоль уже слишком стар, а Йоргенсен - слишком неопытен. Когда они в составе - ошибки неизбежны.

На самом деле "Вильярреал" проиграл матч гораздо раньше - в первом тайме, когда создал и не реализовал не менее 6-7 выгодных шансов. Пино пробил мимо ворот на 4-й минуте; Жерар Морено - на 17-й; затем они же плюс Чуквезе запороли тройной момент в середине тайма, когда Димитриевского ко всему спасла перекладина.

Середина тайма - и новый шанс; Димитриевский в блестящих прыжках отбил удары сперва Баэны, а затем Капу.

Словом, с таким созиданием "Желтая субмарина" должна идти в ТОП-4, но вот реализация у нее - точно на зону вылета. Это еще хорошо, что команда при таком раскладе идет 5-й с 31 очком. Ну, а "Райо Вальекано" хвалим - при его минимуме ресурсов он выжимает максимум. Сейчас мадридцы идут 7-ми с 29 пунктами.

19-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 0:1

Гол: Камельо, 70

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт (Фемения, 82), Альбиоль, Куэнка, Альберто Морено (Мохика, 85) - Парехо - Чуквезе, Капу (Коклен, 81), Баэна, Пино (Моралес, 81) - Жерар Морено

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Сисс (Унаи Лопес, 63) - Паласон (Марио Эрнандес, 90+3), Трехо (Нтека, 78), Мартин (Шаваррия, 63) - Камельо (Фалькао, 78)

Предупреждения: Фойт, 66, Баэна, 90+4 - Сисс, 35, Мартин, 52, Унаи Лопес, 87

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В статье: Вильярреал Райо Вальекано (Мадрид)
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