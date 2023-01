Примера. Вильярреал - Райо Вальекано 0:1. Подводников топит плохая реализация

Очередная осечка "Вильярреала" из серии "этого можно было избежать, забей они хоть один момент из десяти".

Еще неделю назад с "Жироной" была такая же история, но там выручил пенальти на 100-й минуте. Сегодня же команду Кике Сетьена не спасло ничего - еще и соперник забил в одной из немногочисленных вылазок.

И ладно этот гол Камельо. В конечном счете, Альбиоль уже слишком стар, а Йоргенсен - слишком неопытен. Когда они в составе - ошибки неизбежны.

На самом деле "Вильярреал" проиграл матч гораздо раньше - в первом тайме, когда создал и не реализовал не менее 6-7 выгодных шансов. Пино пробил мимо ворот на 4-й минуте; Жерар Морено - на 17-й; затем они же плюс Чуквезе запороли тройной момент в середине тайма, когда Димитриевского ко всему спасла перекладина.

Середина тайма - и новый шанс; Димитриевский в блестящих прыжках отбил удары сперва Баэны, а затем Капу.

