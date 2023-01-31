Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья вернула Брайана Хиля из Тоттенхэма
Неудачный уезд в Англию
Фото: https://twitter.com/SevillaFC
"Севилья" объявила об аренде полузащитника "Тоттенхэма" Брайана Хиля. 21-летний испанец будет выступать за "красно-белых" до конца сезона.
Полузащитник прошел молодежные команды "Севильи" и ушел в "Тоттенхэм" летом 2021-го 25 миллионов евро. Уже зимой 22-го хавбек уехал в аренду в "Валенсию", вернувшись оттуда летом.
За половину текущего сезона Хиль выходил за "Тоттенхэм" всего 11 раз и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро, тогда как летом 2021-го футболист оценивался в 30 миллионов.
???? ???????????????????? is ????????????????! ????#WeareSevilla pic.twitter.com/y27kGT0iSL— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 30, 2023
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо без побед, Днепр-1 и Заря сыграли по 5 матчей. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Малиновский: Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако
- Экс-игрок сборной Украины возглавит Горняк-Спорт
- Лунин уйдет из Реала зимой: источник назвал следующий клуб украинца
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 23:53 Зарубежные АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Пэлас, ничья между Эмери и Лопетеги
- 13:19 Зарубежные Тренировки до потери сознания: Конте и “морпех” муштруют игроков Тоттенхэма на сборе в Корее
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна