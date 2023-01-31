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Севилья вернула Брайана Хиля из Тоттенхэма

Испания
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Неудачный уезд в Англию

Севилья вернула Брайана Хиля из Тоттенхэма

Фото: https://twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Севилья" объявила об аренде полузащитника "Тоттенхэма" Брайана Хиля. 21-летний испанец будет выступать за "красно-белых" до конца сезона.

Полузащитник прошел молодежные команды "Севильи" и ушел в "Тоттенхэм" летом 2021-го 25 миллионов евро. Уже зимой 22-го хавбек уехал в аренду в "Валенсию", вернувшись оттуда летом.

За половину текущего сезона Хиль выходил за "Тоттенхэм" всего 11 раз и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро, тогда как летом 2021-го футболист оценивался в 30 миллионов.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Севилья
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