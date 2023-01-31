Возможно, худший трансфер в истории Реала: рассказываем, кто возглавил харьковский Металлист

…А началось все с того, что никому не известного юношу из послевоенного югославского чемпионата назвали "сербским Бебето".

Кто назвал первым? Для чего он это сделал? Наверное, хотел, чтобы газета лучше продавалась, или вообще агент попросил, ведь Перица Огненович был не больше, чем зеленым пареньком из провинции, который умел совсем немного.

"Црвена Звезда" нашла хавбека в городке под названием Смедеревская Паланка, когда Перице было 17. Он даже понять не успел, как оказался в одной раздевалке с Дарко Ковачевичем, Деяном Петковичем, Деяном Станковичем. На дворе был страшный для Балкан 1994 год.

Его карьерный рост поражал, что не скажешь о физиологическом - всего 171 см. Вместе с субтильным телосложением это не оставляло Огненовичу малейших шансов в силовой борьбе, поэтому он избегал, используя свое главное качество - скорость. Разгонялся Перица – ну словно Тео Уолкотт своего времени.

И все же… новый Бебето.

***

Прозвище пошло дальше газетами Европы - и банальный ход сработал.

В 90-х клубах еще не шерстили каждую богом забытую лигу, и неликвид можно было впарить даже гранду, вооружившись лишь нарезкой видео и парой матчей за сборную.

Ко всему югославам помогал статус школы. Страна подарила футболу Бобана, Савичевича, Юговича, Михайловича, Шукера, Просинечки, Стойковича – и это только одно поколение!

????| Luka Jović is set to become the fifth Serbian to play for Real Madrid:



???????? Milan Janković (1987–88)

???????? Predrag Spasić (1990-91)

???????? Dejan Petković (1995-97)

???????? Perica Ognjenović (1999-01) pic.twitter.com/rArqvhG0bq — ???????????????????????? (@ReaIMadridOnly) June 4, 2019

Ныне покойный президент "Реала" Лоренсо Санс постоянно на это велся. В конце концов его упрямство было вознаграждено победным голом Миятовича в финале ЛЧ-98. Но как быть с Бальичем? Спасичем? Деяном "Рембо" Петковичем, который после трансфера из "Црвены Звезды" в 1996-м наиграл 5 матчей в Ла Лиге и оказался в Бразилии?

Вот и мимо Огненовича президент "Реала" тоже пройти не смог. Молодой, талантливый, эффектный, забил 24 гола в 89 матчах на позиции правого полузащитника – что еще нужно?

Президент проигнорировал мнение тренера Гуса Хиддинка и спортдира Хорхе Вальдано - и с этого начались долгие и сложные переговоры, поскольку сербы торговались упорно.

Ударили они по рукам в январе 1999-го. Финальная сумма составила 400 млн песет (около 3 млн евро). Сам игрок получил 5-летний контракт с зарплатой 125 млн (850 тысяч евро), а еще новое прозвище – из "нового Бебето" превратился в "нового Миятовича".



Огненович на презентации в "Реале". Фото: realmadrid.com Огненович на презентации в "Реале". Фото: realmadrid.com

Ну, а уже на третьей тренировке в Мадриде Огненович травмировал позвоночник.

***

Он лечился долгих три месяца, а когда вернулся, Гуса Хиддинка у руля "Реала" уже сменил Джон Тошак.

"У меня с ним не было никаких отношений. Пришли те легионеры, которых он хотел, а я стоял в стороне. Я хотел показать ему, что могу играть, но не вышло. Тошак - закрытый человек, и он не давал мне вариантов", - до сих пор жалуется Перица.

Его дебют за Мадрид был словно из худших кошмаров – в кубковом матче с "Валенсией", где "Сливочные" проиграли 0:6.

Далее его еще выпустили на ответный матч - сами понимаете его важность. Ну, и еще Тошак дал Огненовичу одну минуту в заключительном туре с "Депортиво". Три выхода за полгода.

При этом за пределами поля все у Перицы складывалось хорошо. По его словам, испанским он овладел за 7-8 месяцев. Бытовых драм тоже удалось избежать – помогли земляки.

"Санчис, Йерро, Редондо, Рауль, Миятович, Шукер, Ярни… Все они были отличными товарищами, не было ощущения, что в раздевалке есть босс. Меня хорошо приняли. Очевидно, когда у вас есть такой земляк, как Миятович, это очень помогает в адаптации. Хотя он был не единственным. В первые месяцы мне тоже очень помог Радомир Антич и его семья. Много раз мы ходили к нему за советом".



Тошак тренирует "Реал", 1999 год. Фото: realmadrid.com Тошак тренирует "Реал", 1999 год. Фото: realmadrid.com

Таким образом, Огненович не играл сначала из-за травмы, а потом потому… что не играл. Вот и все.

***

Некоторое облегчение серб почувствовал, когда летом "Реал" возглавил Висенте Дель Боске.

Санс и дальше его опекал - даже настоял, чтобы в аренду в "Мальорку" ушел Сэмми Это'О, а Огненович остался. Новый тренер никогда не спорил с начальством, и так серб наиграл 11 матчей за Мадрид в Ла Лиге, даже трижды выходил в старте.

Просматривая эти игры сейчас, мы видим очень быстрого, наглого и ловкого хавбека, который, однако, принимает слишком много неправильных решений; слишком часто неоправданно берет игру на себя; отскакивает от более мощных оппонентов, как теннисный мячик.

Мог ли он вырасти у более качественного игрока? Мог ли засиять в сильной Ла Лиге, как раньше в слабом чемпионате Югославии? Все эти вопросы в никуда.

Есть факт – уровень Огненовича в 1999-м не соответствовал уровню "Реала". Кубок короля и мусорное время в чемпионате – это все, что ему могли предложить.

"С Дель Боске мне было хорошо. Я усердно тренировался, это все видели. Я делал все на максимуме. Ладно, я не всегда был стартером, но играл 45 минут, 30 минут. В Лиге чемпионов он ставил меня против "Баварии" и "Юнайтед". Оценки были хорошими. То, что я играл, мне очень помогало. Ну а потом была смена президента, пришел Фигу, и Вальдано сразу сказал мне, что я могу искать клуб".

На самом деле, в интервью Огненович приукрашивает свою историю. Дель Боске выпускал Перицу нерегулярно, иногда паузы достигали 8-10 недель – и о каком-то целостном впечатлении речь не шла. При этом зарплата серба была на уровне лидеров "Реала" – и эта очевидная нестыковка бросалась в глаза.

Predrag Mijatovic & Perica Ognjenovic at Real Madrid in '99. pic.twitter.com/P7oFkhb8te — Serbian Football (@SerbianFooty) November 30, 2020

***

Спасение было в немедленном возвращении на "свой" уровень, но Огненович этого не понял.

Он остался в Мадриде на сезон-2000/01, хотя знал, что клуб не планирует заявлять его на официальные турниры. На флангах "Реала" тогда играли Солари и Фигу – настоящие "Галактикосы" - и играли они прекрасно.

Агент Огненовича подал в суд на "Реал" – мол, клуб лишает моего клиента права на работу, но чего он хотел добиться? Заставить Дель Боске ставить Перицу в состав? Серьезно?

Всеми забытый, Огненович подписался в "Кайзерслаутерне" аж в январе 2002-го после 18 месяцев простоя, на что его нетренированный организм ответил переломом уже в дебютном матче. Конечно, с ним скоро простились.



Огненович получает травму в "Кайзерслаутерне". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thomas Bohlen/Bongarts Огненович получает травму в "Кайзерслаутерне". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thomas Bohlen/Bongarts

Просмотры в клубах уровня "Аякса" результата не дали, и в поисках себя прежнего Огненович поехал в Китай, чтобы воссоединиться с бывшим тренером "Звезды" Мирорадом Косановичем. Идея неплохая, но тут в Поднебесной началась эпидемия атипичной пневмонии, люди начали умирать, чемпионат приостановили.

Серб тоже переболел страшной заразой, после чего слинял и всплыл… в киевском "Динамо"! Его представлял публике Сабо, который тогда был вице-президентом:

"В прошлом году мне позвонил агент из Испании и предложил очень хорошего футболиста, которого нужно "подлечить". Его имя известно по выступлениям за сильнейшие клубы Европы. Перица Огненович нуждался в помощи, в том числе психологической, и наши врачи залечили его старые травмы. У хавбека сейчас тот период футбольной зрелости, когда, считаю, он может принести большую пользу нашей команде".



Огненович справа от Шовковского на групповом фото "Динамо", 2004 год. Фото - fcdynamo.com Огненович справа от Шовковского на групповом фото "Динамо", 2004 год. Фото - fcdynamo.com

Конечно, это был бред. Травматичный, субтильный Огненович не имел никаких шансов выжить в силовой команде Михайличенко. Свой единственный гол он забил в Кубке сумскому "Явору" – и незаметно пошел дальше.

***

Франция, Малайзия, Греция, снова Сербия - носило хавбека по миру конкретно, но не сиял он больше нигде. Полное забвение.

Вот уже два десятилетия, как про Огненовича вспоминают только составители рейтингов худших трансферов "Реала", а то и всей Примеры. Перица считает это дилетантством:

"Так могут сказать только те, кто не смотрел, как я играю и тренируюсь. Те, кто смотрят только на статистику и судят по тому, сколько я сыграл матчей и забил голов".

Наверное, доля правды в его словах есть. Он не выглядел ужасно в Мадриде - лишь недотягивал до уровня ставившихся перед командой задач. Ужасно Огненович заиграл уже после "Реала", когда травмы и дефицит практики уничтожили его изнутри.

Ну, и мораль истории – она на поверхности. Молодого игрока из слабенькой лиги нельзя сразу бросать в пекло - двигаться следует постепенно, обдуманно. И еще стоит помнить – само пребывание в топ-клубе не гарантирует прогресса; он достигается на поле, а не на скамейке, даже самой роскошной.

И да, мы говорим об Огненовиче, но в уме держим Лунина, поскольку как не досадно констатировать, но их ситуации похожи.