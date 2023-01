Возможно, худший трансфер в истории Реала: рассказываем, кто возглавил харьковский Металлист

…А началось все с того, что никому не известного юношу из послевоенного югославского чемпионата назвали "сербским Бебето".

Кто назвал первым? Для чего он это сделал? Наверное, хотел, чтобы газета лучше продавалась, или вообще агент попросил, ведь Перица Огненович был не больше, чем зеленым пареньком из провинции, который умел совсем немного.

"Црвена Звезда" нашла хавбека в городке под названием Смедеревская Паланка, когда Перице было 17. Он даже понять не успел, как оказался в одной раздевалке с Дарко Ковачевичем, Деяном Петковичем, Деяном Станковичем. На дворе был страшный для Балкан 1994 год.

Его карьерный рост поражал, что не скажешь о физиологическом - всего 171 см. Вместе с субтильным телосложением это не оставляло Огненовичу малейших шансов в силовой борьбе, поэтому он избегал, используя свое главное качество - скорость. Разгонялся Перица – ну словно Тео Уолкотт своего времени.

И все же… новый Бебето.

***

Прозвище пошло дальше газетами Европы - и банальный ход сработал.

В 90-х клубах еще не шерстили каждую богом забытую лигу, и неликвид можно было впарить даже гранду, вооружившись лишь нарезкой видео и парой матчей за сборную.

Ко всему югославам помогал статус школы. Страна подарила футболу Бобана, Савичевича, Юговича, Михайловича, Шукера, Просинечки, Стойковича – и это только одно поколение!

????| Luka Jović is set to become the fifth Serbian to play for Real Madrid:



???????? Milan Janković (1987–88)

???????? Predrag Spasić (1990-91)

???????? Dejan Petković (1995-97)

???????? Perica Ognjenović (1999-01) pic.twitter.com/rArqvhG0bq