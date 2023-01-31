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Опасения подтвердились: крайний защитник Реала выбыл на 1.5 месяца
Очередное возвращение в лазарет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Крайний защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди получил серьезную мышечную травму, после которой будет восстанавливаться от 5 до 6 недель, сообщает Marca. Француз вынужденно покинул поле в матче Кубка Короля против "Атлетико" (3:1).
Теперь 27-летний француз точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", полуфинал Кубка Короля с "Барселоной" и Клубный чемионат мира.
Анчелотти в последних матчах использовал на позиции левого защитника Эдуардо Камавинга, который уже приерывал фланг обороны в сборной Франции.
Было бы проще, будь Алаба готов играть, но австрийский фуллбек также восстанавливается после травмы бедра.
В этом сезоне Менди провел за "Реал" 24 матча и отдал 1 голевую передачу.
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