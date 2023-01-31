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Опасения подтвердились: крайний защитник Реала выбыл на 1.5 месяца

Испания
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Очередное возвращение в лазарет

Опасения подтвердились: крайний защитник Реала выбыл на 1.5 месяца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Крайний защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди получил серьезную мышечную травму, после которой будет восстанавливаться от 5 до 6 недель, сообщает Marca. Француз вынужденно покинул поле в матче Кубка Короля против "Атлетико" (3:1).

Теперь 27-летний француз точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", полуфинал Кубка Короля с "Барселоной" и Клубный чемионат мира.

Анчелотти в последних матчах использовал на позиции левого защитника Эдуардо Камавинга, который уже приерывал фланг обороны в сборной Франции.

Было бы проще, будь Алаба готов играть, но австрийский фуллбек также восстанавливается после травмы бедра.

В этом сезоне Менди провел за "Реал" 24 матча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
marca.com

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