Опасения подтвердились: крайний защитник Реала выбыл на 1.5 месяца

Крайний защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди получил серьезную мышечную травму, после которой будет восстанавливаться от 5 до 6 недель, сообщает Marca. Француз вынужденно покинул поле в матче Кубка Короля против "Атлетико" (3:1).

Теперь 27-летний француз точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", полуфинал Кубка Короля с "Барселоной" и Клубный чемионат мира.

Анчелотти в последних матчах использовал на позиции левого защитника Эдуардо Камавинга, который уже приерывал фланг обороны в сборной Франции.

Было бы проще, будь Алаба готов играть, но австрийский фуллбек также восстанавливается после травмы бедра.

В этом сезоне Менди провел за "Реал" 24 матча и отдал 1 голевую передачу.