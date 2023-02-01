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Бывший полузащитник Карпат продолжит карьеру в клубе Ла Лиги

Испания
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Камерунец будет играть на правах аренды

Бывший полузащитник Карпат продолжит карьеру в клубе Ла Лиги

Фото: realvalladolid.es

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Испанский "Вальядолид" объявил о подписании камерунского полузащитника Мартина Онгла. Испанцы арендовали хавбека у итальянской "Вероны" до конца нынешнего сезона.

В Италии утверждают, что аренда предусматривает право выкупа.

В текущем кампании Онгла принял участие в 10 матчах за "желто-синих", результативными действиями не отличался. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 3,5 миллионов евро.

Интересно, что во второй части сезона-2018/19 он защищал цвета львовских "Карпат". В футболке "львов" он отыграл 16 матчей, забил 2 гола и выполнил 2 результативные передачи.

"Вальядолид" занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 20 зачетных пунктов в 19 матчах.

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В статье: Вальядолид (Испания) Мартин Хонгла
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Источник:
realvalladolid.es

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