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Атлетико подписал крайнего защитника Тоттенхэма
Контракт всего на полсезона
Фото: atleticodemadrid.com
"Атлетико" в последний день трансферного окна подписал правого защитника "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти. Стороны подписали контракт до лета 2023-го.
31-летний ирландец перешел в качестве свободного агента.
На вакантное место "шпоры" подписали защитника "Спортинга" Педро Порро за 40 миллионов евро.
"Атлетико", в свою очередь, тоже расстался с защитником, но уже левым – Фелипе. Доэрти имеет опыт выступления на позиции левого фуллбека, поэтому вполне возможно будет использоваться и на этой позиции, в случае травмы Рейнилду.
Доэрти провел в "Тоттенхэме" 2.5 года. В 2020-м он перебрался из "Вулверхэмптона" за почти 17 миллионов евро.
В этом сезоне он сыграл 16 матчей за "Тоттенхэм" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает ирландца в 12 миллионов евро.
???? ¡@mattdoherty20 portará el dorsal 1️⃣2️⃣ en su espalda! ???? pic.twitter.com/qQE0LZXCe2— Atlético de Madrid (@Atleti) February 1, 2023
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