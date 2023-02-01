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Атлетико подписал крайнего защитника Тоттенхэма

Испания
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Контракт всего на полсезона

Атлетико подписал крайнего защитника Тоттенхэма

Фото: atleticodemadrid.com

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"Атлетико" в последний день трансферного окна подписал правого защитника "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти. Стороны подписали контракт до лета 2023-го.

31-летний ирландец перешел в качестве свободного агента.

На вакантное место "шпоры" подписали защитника "Спортинга" Педро Порро за 40 миллионов евро.

"Атлетико", в свою очередь, тоже расстался с защитником, но уже левым – Фелипе. Доэрти имеет опыт выступления на позиции левого фуллбека, поэтому вполне возможно будет использоваться и на этой позиции, в случае травмы Рейнилду.

Доэрти провел в "Тоттенхэме" 2.5 года. В 2020-м он перебрался из "Вулверхэмптона" за почти 17 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл 16 матчей за "Тоттенхэм" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает ирландца в 12 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Мэтт Доэрти
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