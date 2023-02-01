Коммерческий суд разрешил Барсе зарегистрировать контракт Гави. Ла Лига готовит аппеляцию

Ла Лига оспорит решение коммерческого суда Барселоны по продлению контракта Гави с "блауграной", сообщает AS. Представители чемпионата подготовят документы в течение двух недель.

Напомним, что в январе Ла Лига уведомила "Барселону" о невозможности регистрации нового контракта Гави с клубом. О подписании нового соглашения с полузащитником "сине-гранатовые" объявили ещё в сентябре, но оказалось, что оно не соответствует экономическим ограничениям.

Новый контракт был сроком до лета 2026-го, а зарплата футболиста должна была вырости.

Вчера коммерческий суд Барселоны разрешил клубу зарегистрировать соглашение.

В связи с этим Примера подготовит документы для апелляции и если суд примет аргументы, регистрация полузащитника будет отменена.

Сейчас Гави играет в клубе по молодежному контракту, так как главный тренер Хави стал довольно резко интегрировать полузащитника в игру основной команды. Сообщалось, что срок старого соглашения истекает в конце сезона и клуб может потерять футболста.

Тем не менее, все будет зависеть от желания Гави. Пока игрок с агентами готовы ждать.