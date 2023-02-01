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Коммерческий суд разрешил Барсе зарегистрировать контракт Гави. Ла Лига готовит аппеляцию
"Барселона" все ешё имеет проблемы с продлением контрактов, даже после опыта с Месси
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Ла Лига оспорит решение коммерческого суда Барселоны по продлению контракта Гави с "блауграной", сообщает AS. Представители чемпионата подготовят документы в течение двух недель.
Напомним, что в январе Ла Лига уведомила "Барселону" о невозможности регистрации нового контракта Гави с клубом. О подписании нового соглашения с полузащитником "сине-гранатовые" объявили ещё в сентябре, но оказалось, что оно не соответствует экономическим ограничениям.
Новый контракт был сроком до лета 2026-го, а зарплата футболиста должна была вырости.
Вчера коммерческий суд Барселоны разрешил клубу зарегистрировать соглашение.
В связи с этим Примера подготовит документы для апелляции и если суд примет аргументы, регистрация полузащитника будет отменена.
Сейчас Гави играет в клубе по молодежному контракту, так как главный тренер Хави стал довольно резко интегрировать полузащитника в игру основной команды. Сообщалось, что срок старого соглашения истекает в конце сезона и клуб может потерять футболста.
Тем не менее, все будет зависеть от желания Гави. Пока игрок с агентами готовы ждать.
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