  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Коммерческий суд разрешил Барсе зарегистрировать контракт Гави. Ла Лига готовит аппеляцию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коммерческий суд разрешил Барсе зарегистрировать контракт Гави. Ла Лига готовит аппеляцию

Испания
(1 голосов)

"Барселона" все ешё имеет проблемы с продлением контрактов, даже после опыта с Месси

Коммерческий суд разрешил Барсе зарегистрировать контракт Гави. Ла Лига готовит аппеляцию

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Ла Лига оспорит решение коммерческого суда Барселоны по продлению контракта Гави с "блауграной", сообщает AS. Представители чемпионата подготовят документы в течение двух недель.

Напомним, что в январе Ла Лига уведомила "Барселону" о невозможности регистрации нового контракта Гави с клубом. О подписании нового соглашения с полузащитником "сине-гранатовые" объявили ещё в сентябре, но оказалось, что оно не соответствует экономическим ограничениям.

Новый контракт был сроком до лета 2026-го, а зарплата футболиста должна была вырости.

Вчера коммерческий суд Барселоны разрешил клубу зарегистрировать соглашение.

В связи с этим Примера подготовит документы для апелляции и если суд примет аргументы, регистрация полузащитника будет отменена.

Сейчас Гави играет в клубе по молодежному контракту, так как главный тренер Хави стал довольно резко интегрировать полузащитника в игру основной команды. Сообщалось, что срок старого соглашения истекает в конце сезона и клуб может потерять футболста.

Тем не менее, все будет зависеть от желания Гави. Пока игрок с агентами готовы ждать.

По теме
yellow-arrow
Атлетико подписал крайнего защитника Тоттенхэма
yellow-arrow
Реал промолчал, Барса сбросила балласт, Цыганков усилил Жирону. Все трансферы зимы-2022/23 в Ла Лиге
yellow-arrow
Бывший полузащитник Карпат продолжит карьеру в клубе Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ла Лига Гави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде