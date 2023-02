Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками

"Барселона" снова заставила понервничать в концовке, но вышла из нее победителем. Это уже становится визитной карточкой команды Хави.

Хотя, конечно, от "Бетиса" мы ждали еще большего. В течение 80 минут тер Штеген скучал - мяч к нему почти не доходил. Все попытки Фекира, Каналеса и Борхи либо блокировались, либо летели куда-то в аут. Получается, хозяева хоть и атаковали настырно, но им не хватало качества.

"Барса" же в своих акциях де-факто показывала "Бетису", как это делается. По сути, гол должен был случиться еще до перерыва. Педри - главный антигерой, не использовавший сразу два рандеву с вратарем. Также помним гол Рафиньи с офсайда и неудачную попытку Гави головой с нескольких метров.

4 - Only Jamal Musiala (6) has made more assists than Alejandro Balde (4) in Europe's top five leagues this season among all the players under the age of 20. Dagger. pic.twitter.com/a39Kw4f9O7