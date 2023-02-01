  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Хави можно поаплодировать

Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" снова заставила понервничать в концовке, но вышла из нее победителем. Это уже становится визитной карточкой команды Хави.

Хотя, конечно, от "Бетиса" мы ждали еще большего. В течение 80 минут тер Штеген скучал - мяч к нему почти не доходил. Все попытки Фекира, Каналеса и Борхи либо блокировались, либо летели куда-то в аут. Получается, хозяева хоть и атаковали настырно, но им не хватало качества.

"Барса" же в своих акциях де-факто показывала "Бетису", как это делается. По сути, гол должен был случиться еще до перерыва. Педри - главный антигерой, не использовавший сразу два рандеву с вратарем. Также помним гол Рафиньи с офсайда и неудачную попытку Гави головой с нескольких метров.

Впрочем, ну сколько "Бетису" могло везти? Не вечно же. На 65-й минуте каталонцы открыли счет благодаря быстрому розыгрышу штрафного - пока игроки "Бетиса" пытались что-то доказать судье, Бальде прострелил Рафинье на пустые ворота.

За 10 минут до конца счет удвоил Роберт Левандовский. Поляк идеально разобрался в штрафной после углового - впрочем, от него другого не ждали.

Казалось, что этот гол закрыл матч, ведь "Бетис" уже почти не дергался, но скидка грудью от Кунде в свои ворота заново зажгла пламя интриги. Зелено-полосатые не имели ни сил, ни идей, как атаковать, но все равно бежали вперед, подавали - Блаугране пришлось порядком поотбиваться, прежде, чем судья просигнализовал об окончании матча.

Победа позволила "Барсе" как минимум на сутки оторваться от "Реала" на 8 очков - в копилке сине-гранатовых монструозные 50 баллов. У "Бетиса" - 31 очко и три балла отставания от зоны ЛЧ.

17-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Кунде, 85 (автогол) - Рафинья, 65, Левандовский, 80

"Бетис": Руи Силва - Руибаль (Сабали, 78), Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 62) - Луис Энрике (Родри, 77), Фекир (Хуанми, 63), Каналес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри (Кессье, 90) - Рафинья, Левандовский, Гави (Ферран Торрес, 84)

Предупреждения: Руибаль, 67, Гуардадо, 68, Луис Фелипе, 69

Удаление: Карвалью, 90+4

По теме
yellow-arrow
Побили неожиданный рекорд. Бетис - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Реал Мадрид - Валенсия. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 2.02.2023
yellow-arrow
Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
02.02.2023 в 00:23
Кунде, ты так больше не шути, не надо.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
02.02.2023 в 00:21
+5 над Среалом сохранены.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
02.02.2023 в 00:19
Всех, кто за Барсу с победой! Гип-гип ура! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.02.2023 в 00:01
Вітаю з перемогою! Хороше завершення першого кола!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
02.02.2023 в 00:19
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.02.2023 в 23:57
Ну все-ж-таки не все "передбачив"... В центрі у Барселони часом весело виходило "Герой матчу" Бускетс... стільки перехватів та порушень на ньому Правил. Але добре, що Роберт хоч у другому таймі проснувся... Бо істина перевага в один м'яч може привести до втрат ... підтвердилась!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде