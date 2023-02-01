Примера. Бетис - Барселона 1:2. Каталонцы завершили круг с 50 очками

"Барселона" снова заставила понервничать в концовке, но вышла из нее победителем. Это уже становится визитной карточкой команды Хави.

Хотя, конечно, от "Бетиса" мы ждали еще большего. В течение 80 минут тер Штеген скучал - мяч к нему почти не доходил. Все попытки Фекира, Каналеса и Борхи либо блокировались, либо летели куда-то в аут. Получается, хозяева хоть и атаковали настырно, но им не хватало качества.

"Барса" же в своих акциях де-факто показывала "Бетису", как это делается. По сути, гол должен был случиться еще до перерыва. Педри - главный антигерой, не использовавший сразу два рандеву с вратарем. Также помним гол Рафиньи с офсайда и неудачную попытку Гави головой с нескольких метров.

4 - Only Jamal Musiala (6) has made more assists than Alejandro Balde (4) in Europe's top five leagues this season among all the players under the age of 20. Dagger. pic.twitter.com/a39Kw4f9O7 — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2023

Впрочем, ну сколько "Бетису" могло везти? Не вечно же. На 65-й минуте каталонцы открыли счет благодаря быстрому розыгрышу штрафного - пока игроки "Бетиса" пытались что-то доказать судье, Бальде прострелил Рафинье на пустые ворота.

За 10 минут до конца счет удвоил Роберт Левандовский. Поляк идеально разобрался в штрафной после углового - впрочем, от него другого не ждали.

Казалось, что этот гол закрыл матч, ведь "Бетис" уже почти не дергался, но скидка грудью от Кунде в свои ворота заново зажгла пламя интриги. Зелено-полосатые не имели ни сил, ни идей, как атаковать, но все равно бежали вперед, подавали - Блаугране пришлось порядком поотбиваться, прежде, чем судья просигнализовал об окончании матча.

4 - Barcelona have won four LaLiga games by a one goal margin for the first time ever. Effort. pic.twitter.com/pL72JFiMFc — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2023

Победа позволила "Барсе" как минимум на сутки оторваться от "Реала" на 8 очков - в копилке сине-гранатовых монструозные 50 баллов. У "Бетиса" - 31 очко и три балла отставания от зоны ЛЧ.

17-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" - 1:2

Голы: Кунде, 85 (автогол) - Рафинья, 65, Левандовский, 80

"Бетис": Руи Силва - Руибаль (Сабали, 78), Песселья, Эдгар Гонсалес, Абнер - Гвидо Родригес, Карвалью (Гуардадо, 62) - Луис Энрике (Родри, 77), Фекир (Хуанми, 63), Каналес - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри (Кессье, 90) - Рафинья, Левандовский, Гави (Ферран Торрес, 84)

Предупреждения: Руибаль, 67, Гуардадо, 68, Луис Фелипе, 69

Удаление: Карвалью, 90+4