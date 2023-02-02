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Бывший муж Шакиры и экс-защитник Барселоны. Сегодня отмечает День рождения Жерар Пике
Уже повесил бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жерар Пике Бернабеу родился 2 февраля 1987-го (Барселона, Испания), сегодня ему исполняется 36 лет. Бывший игрок национальной сборной Испании и "Барселоны". Воспитанник футбольной академии "сине-гранатовых", в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет.
В 2004 году, не сыграв ни одного матча в первой команде клуба, перешел в английский "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2006/07 на правах аренды перешел в "Сарагосу". Перед стартом кампании-2008/09 вернулся в "Барселону".
Вместе с испанским грандом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. ЛЧ он выиграл и с "МЮ", и с "Барселоной". Со сборной Испании Пике завоевал золото ЧМ и ЕВРО.
Осенью 2022-го Жерар объявил о завершении карьеры.
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