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Серхи Роберто отклонил предложение контракта Барселоны. Испанец хочет улучшенных условий

Испания
(1 голосов)

Безжалостен к финансам родного клуба

Серхи Роберто отклонил предложение контракта Барселоны. Испанец хочет улучшенных условий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серхи Роберто, посоветовавшись с агентом, отклонил первое предложение продления контракта от "Барселоны", сообщает Marca. 30-летний испанец не согласен подписывать соглашение на старых условиях.

Текущий контракт Роберто истекает в конце сезона.

Защитник хочет, чтобы по новому контракту на один сезон, который ему предлагает клуб, его зарплата выросла.

Хави хочет, чтобы испанец остался, так как клуб покинул Бельерин, а летом не будет больших средств для усиления позиции правого защитника.

При этом клуб также расположен к игроку. Роберто является воспитанником "Барселоны" и провел в клубе всю свою карьеру.

В этом сезоне Серхи провел за "Барселону" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
02.02.2023 в 19:38
сучёныш!
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