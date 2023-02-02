Серхи Роберто отклонил предложение контракта Барселоны. Испанец хочет улучшенных условий

Серхи Роберто, посоветовавшись с агентом, отклонил первое предложение продления контракта от "Барселоны", сообщает Marca. 30-летний испанец не согласен подписывать соглашение на старых условиях.

Текущий контракт Роберто истекает в конце сезона.

Защитник хочет, чтобы по новому контракту на один сезон, который ему предлагает клуб, его зарплата выросла.

Хави хочет, чтобы испанец остался, так как клуб покинул Бельерин, а летом не будет больших средств для усиления позиции правого защитника.

При этом клуб также расположен к игроку. Роберто является воспитанником "Барселоны" и провел в клубе всю свою карьеру.

В этом сезоне Серхи провел за "Барселону" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.