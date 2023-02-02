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Серхи Роберто отклонил предложение контракта Барселоны. Испанец хочет улучшенных условий
Безжалостен к финансам родного клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серхи Роберто, посоветовавшись с агентом, отклонил первое предложение продления контракта от "Барселоны", сообщает Marca. 30-летний испанец не согласен подписывать соглашение на старых условиях.
Текущий контракт Роберто истекает в конце сезона.
Защитник хочет, чтобы по новому контракту на один сезон, который ему предлагает клуб, его зарплата выросла.
Хави хочет, чтобы испанец остался, так как клуб покинул Бельерин, а летом не будет больших средств для усиления позиции правого защитника.
При этом клуб также расположен к игроку. Роберто является воспитанником "Барселоны" и провел в клубе всю свою карьеру.
В этом сезоне Серхи провел за "Барселону" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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