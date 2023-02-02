Милитао и Бензема получили повреждения в матче с Валенсией. Четвертый защитник и первый форвард в лазарете Реала

Нападающий "Реала" Карим Бензема и защитник Эдер Милитао получили повреждение в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против "Валенсии". Ключевой защитник "Мадрида" покинул поле на 34-ой минуте встречи, а обладатель Золотого мяча – на 60-ой.

Милиато столкнулся с полузащитником Самуэлем Лино и сигнализировал лайнсмену о необходимости замены. Игрок держался за заднюю поверхность правого бедра. Эдера на поле заменил Дани Карвахаль.

Бензема потянул мышцу во время удара по воротам и также попросил замену. Вместо него на поле появился робриго. В матче Бензема отдал 2 голевые передачи.

Милитао уже 4-й защитник "Реала", который недоступен для игры. До этого повреждения получили Давид Алаба и Лукас Васкес. Также недавно стало известно о том, что Ферлан Менди, получивший повреждение в матче с "Атлетико", пропустит 5-6 недель.

Основные футболисты "Реала" могут пропустить важнейший от резок сезона. Впереди у "Мадрида" матчи Клубного чемпионата мира, полуфинал Кубка Короля с "Барселоной" и 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".