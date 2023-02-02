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Примера. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Очень легкая победа, испорченная травмами
Мадрид имеет поводы и для радости, и для печали
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" не испытал малейших проблем в матче с "Валенсией", которой отставка Дженнаро Гаттузо помогла, как мертвому кадило.
За весь матч "Летучие мыши" не провели ни единой осмысленной атаки, ни разу не пробили в створ ворот Тибо Куртуа. Это был позор, а не перфоманс.
Еще до перерыва "Сливочные" обязаны были забивать, но Асенсио сперва не пробил Мамардашвили в контратаке, а затем под его удар бросился Паулиста. Также ВАР отменил гол Рюдигера из-за предшествовавшего ему фола Бензема.
0 - @valenciacf_en haven't attempted shots in first half against @realmadriden. Their last time without shots in a first half in @LaLigaEN took place in February 2021, also against Los Blancos (at Valdebebas). Innocent. pic.twitter.com/6N4E3cX4ET— OptaJose (@OptaJose) February 2, 2023
Впрочем, сколько так могло длиться? Уже в начале второго тайма "Реал" расставил все по местам. Асенсио исправился за промахи шикарным дальним ударом, а Винисиус удвоил счет в фирменном быстром прорыве.
Все было легко, как на тренировке. От безысходности и отчаяния Габриэл Паулиста словно с ума сошел и изо всех сил врезал Вини по ногам - думается, за это его дисквалифицируют матчей на 4-5.
И все бы для "Реала" было замечательно, но две новости подпортили праздник. В первом тайме за заднюю схватился Эдер Милитао, который плохо приземлился после единоборства. Во втором - его судьбу повторил многострадальный Бензема. Обоих заменили.
11 - @Benzema ???????? has been involved in eleven goals in his last 12 games with @realmadriden in all competitions after being involved in only five his first nine matches this season (four goals, one assist). Monsieur. ???? pic.twitter.com/gKFST9AfY6— OptaJose (@OptaJose) February 2, 2023
Мышечные травмы обычно лечатся 3-4 недели, а тут ЛЧ приближается, а в лазарете еще остаются Алаба и Менди. Анчелотти не позавидуешь.
Ну, а что касается Ла Лиги, то здесь Мадрид пока второй с 5 очками отставания от "Барсы". "Валенсия" же имеет 20 баллов и 14-е место.
17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 2:0
Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 55
"Реал": Куртуа - Начо, Милитао (Карвахаль, 36), Рюдигер, Камавинга - Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамени, 66), Себальос - Асенсио, Бензема (Родриго, 60), Винисиус
"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Гайя - Муса (Джемерт, 75), Гильямон, Алмейда (Мориба, 70) - Кастильехо (Маркос Андре, 58), Кавани (Фран Перес, 75), Самуэл Лино (Тони Лато, 70)
Предупреждения: Начо, 33, Бензема, 45+4, Асенсио, 62 - Диахаби, 60
Удаление: Паулиста, 72
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