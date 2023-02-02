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Примера. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Очень легкая победа, испорченная травмами

Испания
(1 голосов)

Мадрид имеет поводы и для радости, и для печали

Примера. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Очень легкая победа, испорченная травмами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" не испытал малейших проблем в матче с "Валенсией", которой отставка Дженнаро Гаттузо помогла, как мертвому кадило.

За весь матч "Летучие мыши" не провели ни единой осмысленной атаки, ни разу не пробили в створ ворот Тибо Куртуа. Это был позор, а не перфоманс.

Еще до перерыва "Сливочные" обязаны были забивать, но Асенсио сперва не пробил Мамардашвили в контратаке, а затем под его удар бросился Паулиста. Также ВАР отменил гол Рюдигера из-за предшествовавшего ему фола Бензема.

Впрочем, сколько так могло длиться? Уже в начале второго тайма "Реал" расставил все по местам. Асенсио исправился за промахи шикарным дальним ударом, а Винисиус удвоил счет в фирменном быстром прорыве.

Все было легко, как на тренировке. От безысходности и отчаяния Габриэл Паулиста словно с ума сошел и изо всех сил врезал Вини по ногам - думается, за это его дисквалифицируют матчей на 4-5.

И все бы для "Реала" было замечательно, но две новости подпортили праздник. В первом тайме за заднюю схватился Эдер Милитао, который плохо приземлился после единоборства. Во втором - его судьбу повторил многострадальный Бензема. Обоих заменили.

Мышечные травмы обычно лечатся 3-4 недели, а тут ЛЧ приближается, а в лазарете еще остаются Алаба и Менди. Анчелотти не позавидуешь.

Ну, а что касается Ла Лиги, то здесь Мадрид пока второй с 5 очками отставания от "Барсы". "Валенсия" же имеет 20 баллов и 14-е место.

17-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 2:0

Голы: Асенсио, 52, Винисиус, 55

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао (Карвахаль, 36), Рюдигер, Камавинга - Модрич (Вальверде, 66), Кроос (Чуамени, 66), Себальос - Асенсио, Бензема (Родриго, 60), Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Гайя - Муса (Джемерт, 75), Гильямон, Алмейда (Мориба, 70) - Кастильехо (Маркос Андре, 58), Кавани (Фран Перес, 75), Самуэл Лино (Тони Лато, 70)

Предупреждения: Начо, 33, Бензема, 45+4, Асенсио, 62 - Диахаби, 60

Удаление: Паулиста, 72

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
03.02.2023 в 00:10
Отличная игра. Молодняк крепчает от игры к игре. Вот она работа с молодежью. Шлемазлам о таком только мечтать
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
03.02.2023 в 00:03
Пушка Асенсио, забег Винисиуса. Что-то модно, а что-то вечно А вот невероятная игра Себальоса и Камавинги уже который матч подряд, это что-то новенькое. Надеюсь, так и продолжится. Ну а в 1/8 ЛЧ матч Реал - Ливерпуль такими темпами пройдет на костылях.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
03.02.2023 в 00:05
красива перемога,ніхто не випадав,а Себ і Кама-......
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
03.02.2023 в 00:09
+1
0

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