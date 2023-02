Примера. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Очень легкая победа, испорченная травмами

"Реал" не испытал малейших проблем в матче с "Валенсией", которой отставка Дженнаро Гаттузо помогла, как мертвому кадило.

За весь матч "Летучие мыши" не провели ни единой осмысленной атаки, ни разу не пробили в створ ворот Тибо Куртуа. Это был позор, а не перфоманс.

Еще до перерыва "Сливочные" обязаны были забивать, но Асенсио сперва не пробил Мамардашвили в контратаке, а затем под его удар бросился Паулиста. Также ВАР отменил гол Рюдигера из-за предшествовавшего ему фола Бензема.

0 - @valenciacf_en haven't attempted shots in first half against @realmadriden . Their last time without shots in a first half in @LaLigaEN took place in February 2021, also against Los Blancos (at Valdebebas). Innocent. pic.twitter.com/6N4E3cX4ET

Впрочем, сколько так могло длиться? Уже в начале второго тайма "Реал" расставил все по местам. Асенсио исправился за промахи шикарным дальним ударом, а Винисиус удвоил счет в фирменном быстром прорыве.

Все было легко, как на тренировке. От безысходности и отчаяния Габриэл Паулиста словно с ума сошел и изо всех сил врезал Вини по ногам - думается, за это его дисквалифицируют матчей на 4-5.

И все бы для "Реала" было замечательно, но две новости подпортили праздник. В первом тайме за заднюю схватился Эдер Милитао, который плохо приземлился после единоборства. Во втором - его судьбу повторил многострадальный Бензема. Обоих заменили.

11 - @Benzema ???????? has been involved in eleven goals in his last 12 games with @realmadriden in all competitions after being involved in only five his first nine matches this season (four goals, one assist). Monsieur. ???? pic.twitter.com/gKFST9AfY6