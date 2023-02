Примера. Атлетик - Кадис 4:1. Есть первый хет-трик сезона!

"Кадис" пропустил лишь трижды в пяти последних турах, но сегодня почему-то решил отойти от привычной оборонительной тактики. И зря.

Лишь в начале матча игра "Субмарины" смотрелась прилично. Бонгонда почти попал в ворота, Эскаланте потряс штангу… Ну, а дальше "Львы" полностью завладели инициативой.

"Кадис" сам им помог - в открытом стиле вылез наружу невысокий индивидуальный класс гостей; отсюда и критическое количество ошибок. Фактически "Атлетик" просто входил в зону, словно в хоккее, и без удара ее не покидал.

Ойян Сансет бил наиболее эффективно и в итоге оформил дебютный хет-трик Ла Лиги-2022/23. Два его гола - результат ужасной позиционной работы "Кадиса" в собственной штрафной, третий был проведен в контратаке.

Oihan Sancet is the first player to score a hat-trick in the 2022/23 LaLiga season.



Athletic Club's No.8 is taking home the match ball. ???? pic.twitter.com/iuCmyE2cFv