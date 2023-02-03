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Примера. Атлетик - Кадис 4:1. Есть первый хет-трик сезона!

Испания
(1 голосов)

Баски показывают зубы

Примера. Атлетик - Кадис 4:1. Есть первый хет-трик сезона!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кадис" пропустил лишь трижды в пяти последних турах, но сегодня почему-то решил отойти от привычной оборонительной тактики. И зря.

Лишь в начале матча игра "Субмарины" смотрелась прилично. Бонгонда почти попал в ворота, Эскаланте потряс штангу… Ну, а дальше "Львы" полностью завладели инициативой.

"Кадис" сам им помог - в открытом стиле вылез наружу невысокий индивидуальный класс гостей; отсюда и критическое количество ошибок. Фактически "Атлетик" просто входил в зону, словно в хоккее, и без удара ее не покидал.

Ойян Сансет бил наиболее эффективно и в итоге оформил дебютный хет-трик Ла Лиги-2022/23. Два его гола - результат ужасной позиционной работы "Кадиса" в собственной штрафной, третий был проведен в контратаке.

Еще один гол за "Атлетик" забил Йерай после фирменного навеса со штрафного Муньяина. "Кадис" ответил на это лишь мячом Эскаланте после идеальной фланговой работы Окампо. При этом южане целых полчаса бегали в большинстве после неоднозначного удаления Берчиче, но это им ничуть не помогло.

В таблице победа позволила "Атлетику" подтянуться к группе лидеров - он сейчас 7-й с 29 очками. У "Кадиса" - 18-е место и 19 баллов.

20-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Кадис" - 4:1

Голы: Сансет, 10, 35, 75, Йерай, 44 - Эскаланте, 25

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче - Сансет (Капа, 84), Весга, Муньяин (Морсильо, 84) - Нико Уильямс (Гурусета, 84), Рауль Гарсия (Дани Гарсия, 77), Беренгер (Лекуэ, 60)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Мбайе, Эспино - Фали Хименес (Лосано, 60) - Бонгонда (Собрино, 70), Эскаланте, Алекс, Окампо (Гвардиола, 70) - Рохер Марти (Рамос, 70)

Предупреждения: Берчиче, 30 - Луис Эрнандес, 84

Удаление: Берчиче, 57

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В статье: Атлетик (Бильбао) Кадис
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