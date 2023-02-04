Возродился и тащит Барсу к чемпионству: несколько выводов из удивительного сезона Марка-Андре тер Штегена

Не поверите, но "Барселона" еще никогда в своей истории не пропускала так мало.

Первый круг Ла Лиги-2022/23 каталонцы завершили с 7 пропущенными голами. Для контекста, вторая лучшая оборона Испании – "Вильярреал" – пропустила 14 раз. В топ-лигах Европы на второй строчке "Ньюкасл" - 11.

На таком фоне вспоминать прошлогодние мучения каталонцев как-то неудобно. Сложно поверить, что с августа по декабрь 2021-го соперники по Ла Лиге отгрузили "Барсе" 22 мяча. И это было каких-нибудь 13 месяцев назад!

"Рычаги"? Нет, аргумент мимо кассы. Барса стала лучше отбирать в полузащите, где балом правят не новички, а ветеран Бускетс, золотой фонд клуба Педри и Гави, а еще Фрэнки де Йонг, купленный в темные времена Бартомеу.

Nomer 8 & 6 nya Barcelona



Dulu ada Iniesta & Xavi, sekarang ada Pedri & Gavi pic.twitter.com/fRnccgjysG — FaktaBola (@FaktaSepakbola) February 1, 2023

Лучшей парой центрбеков каталонцев прямо сейчас остаются Рональд Араухо и Андреас Кристенсен - датчанин пришел летом как свободный агент, за него не заплатили ни цента. Слева порядок обеспечивает 19-летний воспитанник Ла Масии Алехандро Бальде.

По факту, из всех причастных к прогрессу в обороне "Барсы" только Жюль Кунде пришел с помощью "рычагов", но француз откровенно не самое надежное звено. Не верите? Тогда смотрите.

Это мало похоже на лучшую оборону Европы, правда? И в этом парадокс, ведь похожие моменты есть в каждом матче "Барсы". Педри может обрезать всех, Бальде – не вернуться назад; Эрик Гарсия и Маркос Алонсо – резерв, который страшно ставить в основу…

И представьте себе, что все это одновременно сглаживает один-единственный человек, который после выигранного по пенальти полуфинала Суперкубка Испании с "Бетисом" немного устало признал:

"Я хотел бы быть менее занятым. Хотел бы, чтобы мне приходилось отбивать меньше мячей. В серии пенальти далеко не всегда игроки бьют, как вы того ожидаете. Чтобы выиграть ее, нужен фарт, и хорошо, что он был за нас…"

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Марк-Андре тер Штеген – это фундамент, на котором держится успех "Барселоны" Хави.

Роберт Левандовский возглавляет бомбардирскую гонку с 14 голами после 19 туров, однако вингеры "Барсы" отстали далеко, и потому уверенных побед немного. Все 4 последних матча были выиграны каталонцами с минимальной разницей в счете – Opta посчитала, что это для "Барсы" впервые в ХХІ веке.

Все на тоненького, все нервно. Возьмем кубковую игру с "Реалом Сосьедад" – да, сине-гранатовые имели серьезное игровое преимущество, но что оно без голов? Тер Штеген стал главным героем последних минут, несмотря на ошибку с передачей.

До этого – матч с "Хетафе" в Ла Лиге. Перед перерывом Педри так отпасовал назад, что вывел на собственные ворота Борху Майораля - бывалого бомбардира с опытом выступлений за "Реал" и "Рому". И что сделал тер Штеген? Правильно – съел нападающего и сохранил шаткие 1:0.

Еще раньше – полуфинал Суперкубка Испании против "Бетиса". Это была одна из самых некачественных игр "Барсы" в 2023 году – хромали все линии одновременно. И как тогда блистал ее вратарь!

Реакция немца на удар Пессельи головой; на выстрел в противоход от Луиса Энрике; на попытку Хуанми в ближний угол, а затем еще два отраженных пенальти в серии вытащили для каталонцев матч, который они точно не захотят вспоминать.

"Если бы не тер Штеген, я считаю, что мы бы победили. Он совершил три сейва, которые были не от мира сего", - жаловался после игры форвард "Бетиса" Лорен Морон.

Ну, а Педри смутился, когда ему вручили приз лучшему игроку матча – честный парень сразу же признал, что награду следовало отдать голкиперу.

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На самом деле тер Штеген еще никогда в карьере не стоял так сильно; никогда не брал Трофео Самора.

У него были мощные отрезки в 2017-19 годах, но немца подкосила травма колена. Он замедлился, не успевал на фирменные выходы и привез несколько памятных голов (Карраско точно помнит).

Чтобы ликвидировать проблему, Марк-Андре не поехал на Евро-2020, а пошел на операцию, после которой вернулся в самую кризисную "Барсу" с незапамятных времен. Абде, Ютгла, Нико, Пуч, Ахомач и другие играли, как умели, а умели плохо.

Тер Штеген вспоминает, что именно в разгар кризиса, на "Сон Мойше" в Мальорке, он совершил сейв, с которого началось его возрождение. Вот он – для контекста, шла 93-я минута, и "Барса" вела 1:0.

Произошло это 2 января 2022-го - и суммарно прошлый год вратарь "Барсы" закончил с 19 сухими матчами; это лучший показатель во всех топ-лигах.

Куртуа? Облак? Чтобы доказать превосходство нынешнего тер Штегена над конкурентами из "Реала" и "Атлетико" надо просто взглянуть на показатель ожидаемых пропущенных голов. По итогам 17 туров Ла Лиги у "Барсы" он составил 13,84 – и при этом реально в ворота влетело лишь 6. За этот же отрезок Куртуа пропустил 14 голов из ожидаемых 14,78, а Облак – 14 из 14,8.

Посторонний наблюдатель заметит, что Ян давно не прогрессирует, а Тибо докучают травмы, но это их проблемы. Тер Штеген тем временем ведет "Барсу" прямо к титулу.

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"В эти выходные Марк-Андре снова сыграл эффектно, он был настоящим лидером команды. Он очень ценный игрок. Всегда важно, чтобы вратарь спасал тебе очки", - отдает должное немцу Хави.

Если бы не талант тер Штегена тренер переживал бы трудные времена, поскольку после всех финансовых вливаний "Барса" забила всего на 9 голов больше в 19 турах, чем в катастрофическом прошлом сезоне. Левандовский добавил атаке класса и спокойствия, но главную разницу сделали 7 пропущенных.

Марк-Андре уже побил кучу рекордов и имеет шансы побить еще – например, превзойти предшественника Клаудио Браво с его 22 сухими матчами в Ла Лиге-2014/15.

Защитники "Барсы" неидеальны, как уже отмечалось, но они добавляют и помогают все больше – это заметно по количеству сэйвов. Ник Поуп из "Ньюкасла" выполнил уже 51; Доннарумма из "ПСЖ" - 54. Тер Штеген достиг отметки в 34 спасения.

Скажете, Ла Лига слабая? Но она такая, какая есть. И очевидно, что если цифры "Барселоны" не упадут, то с текущей статистикой выбить ее с первого места будет невозможно. Opta еще после 16 туров посчитала, что "Блауграна" идет четко по графику Пепа Гвардиолы, который трижды брал золото Ла Лиги, имея на этой отметке 41 очко. С тех пор команда Хави выиграла еще три поединка подряд…

Мир привык к другой, гораздо более яркой "Барселоне", но ничего не поделаешь; эффективный тренер всегда отталкивается от своих сильнейших игроков, и Хави не виноват, что одним из двух его главных топов является вратарь.

Сейчас уже очевидно, что решение оставить тер Штегена и продать Браво в 2016-м было самым правильным за всю ужасную каденцию Жозепа Бартомеу на "Камп Ноу".