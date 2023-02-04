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Сампаоли: На трансферном рынке футболисты - это просто товар. Они словно банка помидоров
Коуч призвал воспринимать игроков как людей
Фото: Fotoarena/ автор: Nayra Halm
Наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли раскритиковал современный рынок трансферов футболистов, отметив, что игроки стали восприниматься как товары:
"Когда я смотрю на игроков, я обычно вижу людей, для рынка же они просто товары. Они словно банки помидоров. Иногда их покупают за огромные деньги, а через шесть месяцев отдают в аренду бесплатно", - сказал коуч.
Напомним, недавно "Челси" приобрел полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за 121 млн евро.
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