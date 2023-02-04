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Сампаоли: На трансферном рынке футболисты - это просто товар. Они словно банка помидоров

Испания
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Коуч призвал воспринимать игроков как людей

Сампаоли: На трансферном рынке футболисты - это просто товар. Они словно банка помидоров

Фото: Fotoarena/ автор: Nayra Halm

Новина українською

Наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли раскритиковал современный рынок трансферов футболистов, отметив, что игроки стали восприниматься как товары:

"Когда я смотрю на игроков, я обычно вижу людей, для рынка же они просто товары. Они словно банки помидоров. Иногда их покупают за огромные деньги, а через шесть месяцев отдают в аренду бесплатно", - сказал коуч.

Напомним, недавно "Челси" приобрел полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса за 121 млн евро.

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В статье: Севилья Хорхе Сампаоли
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scorpius (Ck)
04.02.2023 в 11:58
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