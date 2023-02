Примера. Атлетико - Хетафе 1:1. Симеоне остановили его же оружием

"Атлетико" эпохи Диего Симеоне зачастую отдает топ-клубам мяч и всячески пытается разрушить их игру. Что ж, сегодня "Матрасникам" отплатили той же монетой.

"Хетафе" почти не атаковал позиционно - предпочитал глубокую оборону и редкие вылазки. "Атлетико" же вынужденно вел игру, но достаточного качества и опыта, чтобы превращать территориальное преимущество в голы ему не хватало - "Матрасники" далеко не "Барса".

В первом тайме Мората забил из офсайда; остальные опасные атаки заканчивались ошибками на последнем пасе - так в ничто превратились проходы Гризманна, Корреа, Молины. "Хетафе" под занавес тайма ответил двойным ударом Унала со штрафного. Перерыв.

9 - Since the start of the 2021/22 campaign, no other @atletienglish ????⚪️ player has scored the first goal of the game than #ÁngelCorrea in @LaLigaEn (9). Opener. pic.twitter.com/EL4QijoO3s