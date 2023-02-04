Примера. Атлетико - Хетафе 1:1. Симеоне остановили его же оружием

"Атлетико" эпохи Диего Симеоне зачастую отдает топ-клубам мяч и всячески пытается разрушить их игру. Что ж, сегодня "Матрасникам" отплатили той же монетой.

"Хетафе" почти не атаковал позиционно - предпочитал глубокую оборону и редкие вылазки. "Атлетико" же вынужденно вел игру, но достаточного качества и опыта, чтобы превращать территориальное преимущество в голы ему не хватало - "Матрасники" далеко не "Барса".

В первом тайме Мората забил из офсайда; остальные опасные атаки заканчивались ошибками на последнем пасе - так в ничто превратились проходы Гризманна, Корреа, Молины. "Хетафе" под занавес тайма ответил двойным ударом Унала со штрафного. Перерыв.

9 - Since the start of the 2021/22 campaign, no other @atletienglish ????⚪️ player has scored the first goal of the game than #ÁngelCorrea in @LaLigaEn (9). Opener. pic.twitter.com/EL4QijoO3s — OptaJose (@OptaJose) February 4, 2023

В начале второй половины синие еще успокоили игру и показалось, что она докатится до скучных 0:0, но "Атлетико" помог ВАР. Корреа и сам был уверен, что добил мяч из вне игры, но рассмотрев эпизод на стоп-кадре, арбитры пришли к иному выводу. Анхель к тому времени уже сидел в куртке на скамейке!

В прежние годы "Матрасники" легко бы удержали 1:0, но сейчас команда в кризисе, и что вы думаете? Симеоне выпустил Сауля, чтоб освежить полузащиту, а он взял и рукой сыграл мяч в своей штрафной. Унал с точки не подвел.

На последних минутах очередной бессмысленный перфоманс выдал стареющий Матеу Лаос, а больше ничего и не запомнилось.

В таблице ничья оставила "Атлетико" на 4-м месте с 35 очками. Пока его позиции ничто не угрожает, но и шанс подняться выше упущен. Касательно "Хетафе", то он по-прежнему в зоне вылета - 19-й с 18 баллами.

20-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Корреа, 60 - Унал, 83 (с пенальти)

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду - Корреа (Карраско, 61), де Пауль (Депай, 85), Коке, Лемар (Льоренте, 61) - Гризманн, Мората (Сауль, 75)

"Хетафе": Сория - Порту (Дамьен Суарес, 90+2), Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес - Аленья (Вильяр, 73), Арамбарри (Мунир, 77), Милья (Альгобия, 73) - Майораль, Унал

Предупреждения: Коке, 57, Сауль, 81, Депай, 90 - Даконам, 2, Порту, 34, Аленья, 45+2, Мунир, 90+4, Альварес, 90+5