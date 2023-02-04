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Хрусталь и то крепче. Азар вновь получил травму на тренировке Реала
Вероятно, футболист пропустит около двух недель
Фото: 90min
Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар вновь получил травму, сообщает клубная
По официальным данным у футболиста диагностировали тендинит надколенника, и на данный момент он находится под наблюдением клубных врачей.
Вероятно, Азар будет вынужден пропустить две недели, которые уйдут на его восстановление. Об этом сообщил испанский журналист Марио Кортехана.
В текущем сезоне хавбек сыграл в шести матчах за "Бланкос", отличившись одним голом и одной результативной передачей.
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