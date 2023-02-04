Хрусталь и то крепче. Азар вновь получил травму на тренировке Реала

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар вновь получил травму, сообщает клубная пресс-служба "сливочных ".

По официальным данным у футболиста диагностировали тендинит надколенника, и на данный момент он находится под наблюдением клубных врачей.

Вероятно, Азар будет вынужден пропустить две недели, которые уйдут на его восстановление. Об этом сообщил испанский журналист Марио Кортехана.

В текущем сезоне хавбек сыграл в шести матчах за "Бланкос", отличившись одним голом и одной результативной передачей.