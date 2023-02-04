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Хрусталь и то крепче. Азар вновь получил травму на тренировке Реала

Испания
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Вероятно, футболист пропустит около двух недель

Хрусталь и то крепче. Азар вновь получил травму на тренировке Реала

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар вновь получил травму, сообщает клубная пресс-служба "сливочных".

По официальным данным у футболиста диагностировали тендинит надколенника, и на данный момент он находится под наблюдением клубных врачей.

Вероятно, Азар будет вынужден пропустить две недели, которые уйдут на его восстановление. Об этом сообщил испанский журналист Марио Кортехана.

В текущем сезоне хавбек сыграл в шести матчах за "Бланкос", отличившись одним голом и одной результативной передачей.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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