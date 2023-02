Примера. Вильярреал подарил Эльче первую победу, семь голов на Бенито Вильямарин

Равный матч и вполне логичная ничья между записными середняками чемпионата.

"Эспаньол" на правах хозяина играл острее, но после навесов Брейтуэйт бил во вратаря, а Пуадо - в штангу. "Осасуна" ответила выпадом Абде - спас Альваро.

По такой игре один мяч решал многое, и забили его гости. Их лидер Чими Авила на сей раз не отличился сам, но выиграл верх, позволив Будимиру расстрелять ворота.

Откровенно говоря, в том эпизоде был намек на фол, но судьи промолчали - и это подожгло игру. Абде и Пьер-Габриэль повздорили на ровном месте, а у Хиля Мансано не хватило выдержки их успокоить - он просто выгнал обоих с поля.

В урезанных составах "Эспаньол" выглядел предпочтительнее - Пуадо и Меламед стреляли очень опасно, и на 59-й минуте хозяева добились своего. Это Брейтуэйт проткнул мяч в сетку после резанной подачи справа.

5 - Espanyol's Martin Braithwaite has scored five goals in 15 appearances in LaLiga 2022/23, as many as in his 44 matches as Barcelona player in the competition (5). Resurface. pic.twitter.com/DrFb8DL9jJ — OptaJose (@OptaJose) February 4, 2023

Удивительно, но после этого игра будто остановилась - ничья, видимо, устраивала всех. В таблице "Эспаньол" теперь 12-й с 22 очками; у "Осасуны" - 30 баллов и 7-е место.

20-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Брейтуэйт, 59 - Будимир, 45

"Эспаньол": Альваро - Пьер-Габриэль, Монтес (Серхи Гомес, 39), Кабрера, Оливан - Видаль (Рубен Санчес, 46), Калеро (Денис Суарес, 60), Дардер, Меламед (Грагера, 60) - Брейтуэйт (Эспозито, 76), Пуадо

"Осасуна": Алекс Фернандес - Диего Морено (Ибаньес, 68), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Торро (Брашанац, 46) - Авила (Рубен Гарсия, 68), Монкайола, Мой Гомес, Абде - Будимир (Кике, 67)

Предупреждения: Видаль, 45+4, Пьер-Габриэль, 45+4 - Абде, 16, Мой Гомес, 29, Унаи Гарсия, 61, Монкайола, 78

Удаления: Пьер-Габриэль, 45+4 - Абде, 45+4

Есть первая победа "Эльче" в чемпионате-2022/23! Весь первый круг зелено-полосатые только разочаровывали и вот прорвало. Правда, кажется, поздно.

"Вильярреал" начал хорошо. Несмотря на ранний пропущенный гол в контратаке, "Подводники" быстро вернулись в игру, создали пару моментов. Гениальный заброс Баэны на Морено уравнял шансы - 1:1.

Но что было потом в исполнении гостей? Полный позор. Сперва Бадиа отразил выход на ворота Пино - и Ереми как-то потух. Ну, а дальше защита "Подводников" привезла на свои ворота два пенальти - и потухла уже вся команда.

3 - Pere Milla has become in the seventh different @Elchecf_en ⚪️???? player to score a hat-trick in their history in @LaLigaEn, the first one after Mario Finarolli in April 1977 against CD Málaga. Saviour. pic.twitter.com/Hs8VNgGlWc — OptaJose (@OptaJose) February 4, 2023

Как ни странно, но при счете 1:3 атаковал в основном "Эльче". "Вильярреал", в свою очередь, лишь в самой последней атаке на 97-й минуте подал признаки жизни усилиями Тригейроса. Слабо как-то.

В таблице "Желтая субмарина" еще держится 5-й с 31 очком, но шанс приблизиться к "Атлетико" упущен. Касательно "Эльче", то у него теперь 9 баллов, и до спасительной 17-й строчки осталось набрать 11.

20-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Милья, 3, 45+3, 52 (оба - с пенальти) - Жерар Морено, 22

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Диего Гонсалес, 46), Роко, Магальян - Кармона, Маскарель, Гумбау (Верду, 87), Клерк (Бланко, 71) - Понсе (Нтека, 71), Бойе, Милья (Фидель, 58)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Мохика - Капу (Коклен, 62), Парехо (Фер Ниньо, 79), Баэна (Тригейрос, 62) - Чуквезе (Кольядо, 90), Жерар Морено, Пино (Моралес, 63)

Предупреждения: Паласиос, 20, Кармона, 25, Маскарель, 37, Фидель, 85 - Баэна, 59, Куэнка, 74

Матч, где команды забыли про защиту и сосредоточились на забивании голов. Спасибо им за это!

Если смотреть глобально, то "Бетис" смотрелся лучше до перерыва, пока ему удавалось системно доходить к штрафной "Сельты" за счет комбинаций. Во втором тайме инициатива и острота была в основном со стороны "Кельтов".

Уже к 10-й минуте счет был 1:1 - Хуанми воспользовался отскоком, а Странд Ларсен эффектно замкнул прострел.

"Бетис" повторно вывел вперед техничный Каналес, но, пострадав 15-20 минут, "Сельта" опять взорвалась голом в ответ. На сей раз, истинный шедевр удался Габри Вейге, которого Луис Фелипе опекал лишь номинально.

Вообще мексиканец сегодня был ужасен, как и вся оборона вердибланкос. Это уже факт - в распоряжении Мануэля Пеллегрини нет ни единого надежного защитника. У "Сельты" картина та же, но у нее и амбиции соответствующие. А тут - ну просто безысходность.

В начале второго тайма все оборонцы "Бетиса" стояли и смотрели, как Вейга врывается из глубины и замыкает прострел, оформляя дубль. Не лучше они крыли и Айду при угловом на 69-й минуте, хотя там, конечно, и заслуга нигерийца очень велика.

7 - There have been seven goals scored in Real Betis vs RC Celta de Vigo (3-4) - Only Girona vs Real Sociedad (8, 3-5) have seen more goals in LaLiga this season. Spectacular. pic.twitter.com/8r8CoIxagw — OptaJose (@OptaJose) February 4, 2023

Рука Мингесы привела к пенальти Фекира в концовке, но перевернуть игру у "Бетиса" не вышло. Наверное, справедливо, ведь "Сельта" сегодня выжала из себя все, а вот хозяева сыграли где-то на половину своих истинных возможностей.

В таблице "Бетис" пока еще 6-й с 31 очком. У "Сельты" - 23 балла и 11-е место.

20-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Сельта" - 3:4

Голы: Хуанми, 9, Каналес, 23, Фекир, 84 (с пенальти) - Странд Ларсен, 6, Вейга, 42, 56, Айду, 69

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 79) - Гвидо Родригес (Эдгар Гонсалес, 62), Гуардадо (Хоакин, 62) - Каналес, Фекир, Хуанми (Луис Энрике, 79) - Борха Иглесиас (Айосе Перес, 73)

"Сельта": Вильяр - Мингеса (Солари, 85), Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Васкес, 85), Вейга (Сеферович, 64), Бельтран, де ла Торре (Серви, 75) - Аспас, Странд Ларсен (Оскар, 64)

Предупреждения: Луис Энрике, 88, Хоакин, 90+5 - де ла Торре, 73, Нуньес, 90+4, Аспас, 90+9

Удаление: Луис Фелипе, 90+5