Лунин в основе. Мальорка - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинский голкипер Андрей Лунин выходит в основе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Мальорки". Его конкурент – Тибо Куртуа – получил повреждение на предматчевой разминке и вынужден пропустить встречу. Игра для мадридцев будет непростой, ведь кроме основного голкипера "меренги" также проводят встречу без Карима Бензема и Луки Модрича. Сможет ли себя проявить Лунин?

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Чемпионат Испании. 20-й тур

5 февраля. Начало в 15:00

"Мальорка" - "Реал"