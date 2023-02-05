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Лунин в основе. Мальорка - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер Андрей Лунин выходит в основе "Реала" на матч чемпионата Испании против "Мальорки". Его конкурент – Тибо Куртуа – получил повреждение на предматчевой разминке и вынужден пропустить встречу. Игра для мадридцев будет непростой, ведь кроме основного голкипера "меренги" также проводят встречу без Карима Бензема и Луки Модрича. Сможет ли себя проявить Лунин?
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Чемпионат Испании. 20-й тур
5 февраля. Начало в 15:00
"Мальорка" - "Реал"
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