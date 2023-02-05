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Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО
Неприятное начало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч против "Мальорки" начался для "Реала" крайне неудачно. Уже на тринадцатой минуте действующий чемпион Испании пропустил первым же ударом в створ своих ворот.
Для украинских болельщиков должно быть еще неприятнее, ведь ворота мадридцев в этой встрече защищает Андрей Лунин. Впрочем, стоит отдать должное и удару от Мурики, выигравшего верховую борьбу и запустившего мяч по высокой траектории над голкипером в дальний угол ворот.
На середину первого тайма счет в матче "Мальорка" – "Реал" остается 1:0 в пользу хозяев. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в
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