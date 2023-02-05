Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО

Матч против "Мальорки" начался для "Реала" крайне неудачно. Уже на тринадцатой минуте действующий чемпион Испании пропустил первым же ударом в створ своих ворот.

Для украинских болельщиков должно быть еще неприятнее, ведь ворота мадридцев в этой встрече защищает Андрей Лунин. Впрочем, стоит отдать должное и удару от Мурики, выигравшего верховую борьбу и запустившего мяч по высокой траектории над голкипером в дальний угол ворот.