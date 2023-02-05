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Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Неприятное начало

Первый удар в створ ворот. Лунин пропустил в матче с Мальоркой. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч против "Мальорки" начался для "Реала" крайне неудачно. Уже на тринадцатой минуте действующий чемпион Испании пропустил первым же ударом в створ своих ворот.

Для украинских болельщиков должно быть еще неприятнее, ведь ворота мадридцев в этой встрече защищает Андрей Лунин. Впрочем, стоит отдать должное и удару от Мурики, выигравшего верховую борьбу и запустившего мяч по высокой траектории над голкипером в дальний угол ворот.

На середину первого тайма счет в матче "Мальорка" – "Реал" остается 1:0 в пользу хозяев. Следить за игрой вы можете на UA-Футбол в текстовой или видео трансляциях.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 15:39
Тут Лунин не при делах. Тут даже лучший вратарь мира Тер Штеген не вытянул бы.
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Spokoyno (Київ)
05.02.2023 в 16:20
Ну ТАК! Це треба було знаходитись на лінії біля задньої стійки, хоч ситуація вимагала інше... До того таки удари вдаються один на пару сотен... а може тисяч! Спробуй вгадай.
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