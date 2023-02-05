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Фрэндли файер от партнера. Гол в ворота Лунина переписали на капитана Реала. ВИДЕО

Испания
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Фрэндли файер от партнера. Гол в ворота Лунина переписали на капитана Реала. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" проиграл первый тайм "Мальорке" в 20 туре Ла Лиги 0:1. Единственный гол за стартовую 45-минутку сначала записали на нападающего "Мальорки" Мурики. Однако после более детального просмотра нескольких повторов в слоу-мо оказалось, что результативный удар по собственным воротам нанес Начо Монреаль, вышедший на игру с капитанской повязкой.

Примечательно, что место в воротах мадридцев на этой встрече занимает украинец Андрей Лунин. Он подменяет Тибо Куртуа, получившего повреждение на предматчевой разминке.

Следить за игрой "Мальорка" - "Реал" вы можете на нашем сайте с помощью видео или текстовой трансляций.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Начо Андрей Лунин
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