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Фрэндли файер от партнера. Гол в ворота Лунина переписали на капитана Реала. ВИДЕО
Бывает же
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" проиграл первый тайм "Мальорке" в 20 туре Ла Лиги 0:1. Единственный гол за стартовую 45-минутку сначала записали на нападающего "Мальорки" Мурики. Однако после более детального просмотра нескольких повторов в слоу-мо оказалось, что результативный удар по собственным воротам нанес Начо Монреаль, вышедший на игру с капитанской повязкой.
Примечательно, что место в воротах мадридцев на этой встрече занимает украинец Андрей Лунин. Он подменяет Тибо Куртуа, получившего повреждение на предматчевой разминке.
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