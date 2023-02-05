Фрэндли файер от партнера. Гол в ворота Лунина переписали на капитана Реала. ВИДЕО

"Реал" проиграл первый тайм "Мальорке" в 20 туре Ла Лиги 0:1. Единственный гол за стартовую 45-минутку сначала записали на нападающего "Мальорки" Мурики. Однако после более детального просмотра нескольких повторов в слоу-мо оказалось, что результативный удар по собственным воротам нанес Начо Монреаль, вышедший на игру с капитанской повязкой.

Примечательно, что место в воротах мадридцев на этой встрече занимает украинец Андрей Лунин. Он подменяет Тибо Куртуа, получившего повреждение на предматчевой разминке.