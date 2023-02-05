Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду

"Реал" делает очередной подарок "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Кто знает - может, именно эта осечка решит исход гонки.

Для наших болельщиков важно, что 90 минут за "Сливочных" отыграл Андрей Лунин. Тибо Куртуа получил травму на разминке - и вот вам сюрприз. Жаль, проявить себя украинцу опять не удалось - он и мяча почти не касался.

Со старта островитяне сосредоточились сугубо на разрушении игры Мадрида и, особенно, Винисиуса. После предыдущего матча с "Киноварью" бразилец наговорил прессе, что его оскорбляли на расовой почве - вот "Мальорка" и мстила, причем жестко.

Был бы у "Реала" Бензема - он бы помог Вини, но Карим травмирован. Также отдых от тренера перед КЧМ получили Кроос и Модрич. Ну, а молодежь в условиях жесткой опеки стушевалась начисто.

0 - Real Madrid haven´t attempted any shot on target in a first half in a LaLiga game for the first time since September 2021 v Villarreal. Cloudy. pic.twitter.com/8LehPQANqC — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

За весь первый тайм "Реал" не создал ни единого опасного момента - только падал, ругался, пробивал по воробьям с 40 метров. "Мальорке" же наоборот повезло забить в той единственной атаке, которую "Киноварь" организовала - Начо по удивительной траектории забросил мяч за спину Лунину после навеса. Вины украинца - 0,0%.

Во втором тайме уже "Мальорка" не создала ничего, и вряд ли это выступление заслуживало трех очков. По-хорошему, это все напоминало ничью, но когда футбол был справедлив?

Тем более, "Реал" сам помог "Киновари". Раздраженный, но все равно активный Винисиус заработал для команды пенальти на 58-й минуте, но Асенсио с точки не пробил Райковича. Еще один отличный проход бразильца через лицевую завершился прострелом в никуда - Родриго даже близко не обладает талантами Бензема у чужих ворот.

В таблице после поражения у "Реала" осталось 45 очков, и уже завтра "Барса" может увеличить разрыв до 8 баллов, если победит кризисную "Севилью". У "Мальорки" - 26 баллов и 10-е место. Ее месть Винисиусу за длинный язык свершилась.

20-й тур Примеры. Пальма. "Сон Мойш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

"Мальорка": Гонсалес - Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, Хауме Коста - Дани Родригес (Ндиай, 68), Баба (Батталья, 78), де Галларета (Гренье, 90+1), Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 78) - Мурики

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус

Предупреждения: Хауме Коста, 61, Ндиай, 72, де Галларета, 80, Маффео, 87, Раильо, 90+1 - Винисиус, 44, Себальос, 45+1, Вальверде, 64, Модрич, 81, Мариано, 90