Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду

"Реал" делает очередной подарок "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Кто знает - может, именно эта осечка решит исход гонки.

Для наших болельщиков важно, что 90 минут за "Сливочных" отыграл Андрей Лунин. Тибо Куртуа получил травму на разминке - и вот вам сюрприз. Жаль, проявить себя украинцу опять не удалось - он и мяча почти не касался.

Со старта островитяне сосредоточились сугубо на разрушении игры Мадрида и, особенно, Винисиуса. После предыдущего матча с "Киноварью" бразилец наговорил прессе, что его оскорбляли на расовой почве - вот "Мальорка" и мстила, причем жестко.

Был бы у "Реала" Бензема - он бы помог Вини, но Карим травмирован. Также отдых от тренера перед КЧМ получили Кроос и Модрич. Ну, а молодежь в условиях жесткой опеки стушевалась начисто.

0 - Real Madrid haven´t attempted any shot on target in a first half in a LaLiga game for the first time since September 2021 v Villarreal. Cloudy. pic.twitter.com/8LehPQANqC