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Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду

Испания
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(3 голосов)

Чемпиону не хватило остроты

Примера. Мальорка - Реал 1:0. Лунин не помог беззубому Мадриду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" делает очередной подарок "Барселоне" в борьбе за чемпионство. Кто знает - может, именно эта осечка решит исход гонки.

Для наших болельщиков важно, что 90 минут за "Сливочных" отыграл Андрей Лунин. Тибо Куртуа получил травму на разминке - и вот вам сюрприз. Жаль, проявить себя украинцу опять не удалось - он и мяча почти не касался.

Со старта островитяне сосредоточились сугубо на разрушении игры Мадрида и, особенно, Винисиуса. После предыдущего матча с "Киноварью" бразилец наговорил прессе, что его оскорбляли на расовой почве - вот "Мальорка" и мстила, причем жестко.

Был бы у "Реала" Бензема - он бы помог Вини, но Карим травмирован. Также отдых от тренера перед КЧМ получили Кроос и Модрич. Ну, а молодежь в условиях жесткой опеки стушевалась начисто.

За весь первый тайм "Реал" не создал ни единого опасного момента - только падал, ругался, пробивал по воробьям с 40 метров. "Мальорке" же наоборот повезло забить в той единственной атаке, которую "Киноварь" организовала - Начо по удивительной траектории забросил мяч за спину Лунину после навеса. Вины украинца - 0,0%.

Во втором тайме уже "Мальорка" не создала ничего, и вряд ли это выступление заслуживало трех очков. По-хорошему, это все напоминало ничью, но когда футбол был справедлив?

Тем более, "Реал" сам помог "Киновари". Раздраженный, но все равно активный Винисиус заработал для команды пенальти на 58-й минуте, но Асенсио с точки не пробил Райковича. Еще один отличный проход бразильца через лицевую завершился прострелом в никуда - Родриго даже близко не обладает талантами Бензема у чужих ворот.

В таблице после поражения у "Реала" осталось 45 очков, и уже завтра "Барса" может увеличить разрыв до 8 баллов, если победит кризисную "Севилью". У "Мальорки" - 26 баллов и 10-е место. Ее месть Винисиусу за длинный язык свершилась.

20-й тур Примеры. Пальма. "Сон Мойш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

"Мальорка": Гонсалес - Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, Хауме Коста - Дани Родригес (Ндиай, 68), Баба (Батталья, 78), де Галларета (Гренье, 90+1), Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 78) - Мурики

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус

Предупреждения: Хауме Коста, 61, Ндиай, 72, де Галларета, 80, Маффео, 87, Раильо, 90+1 - Винисиус, 44, Себальос, 45+1, Вальверде, 64, Модрич, 81, Мариано, 90

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка
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Комментарии (13)
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Будєм разбіратся (Київ)
05.02.2023 в 17:40
Лунін допоміг Барселоні
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 17:43
Каким образом? Он в эпизоде с голом ничего не решал. Его вины там нет.
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+2
-1
terber (ternopil)
05.02.2023 в 17:31
мені ітересно що Луніна тримає в Реалі бабки чи його баба,сидіти на банці і чикати поки Куртуа получе травму якось дивно,не вже в нього немає якихось своїх амбіцій,так може зразу їде в Азію заробити бабки
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0
0
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hrdhrd (Украина)
05.02.2023 в 17:31
Ужасный матч, похоже Анчелотти уже идет по дорожке сезона 14/15. Опять травмы, опять невнятная игра. Барселону уже можно начинать поздравлять с чемпионством, если разгрузят себе календарь от еврокубков. Хотя Реал с такой игрой может разгрузить его раньше. Клоппу пора пиджаки учиться носить, Перес тренеров в спортивках не нанимает
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 17:27
Ну вот, отсутствие травмированного Бенземы уже приносит свои плоды. Зае@ись! Недаром я радовался вслух не угрожающей его жизни травме.
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+3
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2023 в 17:26
Ну что, прекрасный повод поговорить с мадридасами о "величии" их Реала... Помнится, после прошлого матча, некоторые фанаты Реала целые Оды складывали своему Реалу. Рассказывали, какая классная "звезда" у них появилась - Хамавитый... Ой, тьху... Камавинга..Рассыпались в комплиментах, как они саму "Валенсию" раскатали... На что я тогда ответил, что это были мучения Реала и им сильно повезло, что "Валенсия" должным образом не отреагировала на трехминутный всплеск оппонента в начале второго тайма..Как видим, я был в очередной раз прав и мучения Реала все увидели и в этом матче... Также я был прав, когда сказал, что Асенсио забивает раз в три месяца... А ещё я был прав в начале чемпионата, когда говорил, что презик Реал Фло Перес выбил для команды крайне удобный календарь до чемпионата Мира. Одиннадцать матчей дома, т.е., без выезда за мадридский регион. Это чтоб пенсионеры Мадрида не сильно уставали и сделали отрыв от Барсы. Я тогда сказал, что все вернется в обратную сторону после Нового Года и Реал будет в крайне неудобном календаре. Где и будет терять очки... Эй, мадридасы, что касается моих предположений и прогнозов - Я красавчик, не правда ли? Ха-ха-ха-ха... Ну и как не отметить арбитра, который помогал Мадриду... Здесь даже не буду говорить про левейший пенальти.. Дать атакующей команде в том, уже заигранном эпизоде, второй шанс, это просто маразм... Я скажу про двойные стандарты этого арбитра. 23.04.2017 года был матч Реал-Барса 2-3. Как многие помнят, в том матче было очень жарко, впрочем как всегда между этими командами. Было удаление Рамоса, было много остановок матча. И вот по состоянию на 90-ю минуту, когда счет был ещё 2-2 (ничья вполне устраивала Реал), этот арбитр добавляет всего ... 2 минуты.... А сегодня он сколько добавил, чтоб спасать Реал??? 8 минут!!! А отыграли почти 9.... И пусть мне мадридасы докажут, что арбитры в Лиге и тащат Реал... Найдутся такие смельчаки? Ха-ха-ха.. Великий Лео Месси - Чемпион Мира!!!
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-1
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hrdhrd (Украина)
05.02.2023 в 17:35
На недавнем чемпионате мира видимо тоже арбитры по привычке подсуживали Реалу, добавляя по 8 минут после постоянных остановок, просмотров ВАР, 10 замен, споров с игроками. Или ты считаешь, что должны были 2 минуты добавить в такой игре?
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+1
-3
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2023 в 17:36
По такой игре достаточно 5 минут. Лео Месси - чемпион мира!
+2
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2023 в 17:45
Поправка. Клавиатура то ненашенская. " И пусть мне мадридасы докажут, что арбитры в Лиге НЕ тащат Реал... Найдутся такие смельчаки? " ЛМ-ЧМ !!!
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+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 17:18
"В таблице после поражения у "Реала" осталось 45 очков, и уже завтра "Барса" может увеличить разрыв до 8 баллов, если победит кризисную "Севилью"" Эй, чапманы, а почему завтра, если сегодня?
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
05.02.2023 в 17:07
НЕ ВІРЮ! Чи чого дивуватися, коли хтось середнім віком під 29 грає постійно ід ножа! Пе..с його знає, що відбувається.
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
05.02.2023 в 17:02
пєсец підкрався,звідки не чекали.......
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 17:21
а потому-шо вы хотите сесть одной ж0пой сразу на четыре стула
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+2
-1

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