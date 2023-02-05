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Мальорка - Реал Мадрид 1:0. Лунин на воротах. Видео обзор матча

Испания
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"Сливочные" не сокращают отставание от "Барсы"

Мальорка - Реал Мадрид 1:0. Лунин на воротах. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" на выезде минимально проиграл "Мальорке". Судьбу поединка решил автогол Начо в начале встречи. Ворота "сливочных" в этом поединке защищал Андрей Лунин - украинец подменял Куртуа и провел на поле все 90 минут. Подопечные Карло Анчелотти продолжают отставать от каталонской "Барселоны" на 5 очков, но у команды Хави есть еще матч в запасе.

20-й тур Примеры. Пальма. "Сон Мойш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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