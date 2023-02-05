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Мальорка за весь матч нанесла один удар по воротам Лунина, с которым вратарь справился

Испания
(1 голосов)

Но все равно Андрей пропустил

Мальорка за весь матч нанесла один удар по воротам Лунина, с которым вратарь справился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил не очень высокую оценку за матч против "Мальорки". Аналитики из Sofascore оценили его игру в 6.5 баллов из 10.

Следует отметить, что проявить себя у Лунина почти не было возможности. "Мальорка" за весь матч нанесла четыре удара, из которых три заблокированы и только один был в створ ворот - с ним Андрей справился. xG соперника мадридцев в этом матче составил 0:20. Например, xG "Реала" - 1.63.

Также стоит добавить, что Лунин 30 раз коснулся мяча, сделал 17 из 20 точных передач и 2 из 5 точных длинных передач.

Напомним, что "Реал" уступил "Мальорке" 0:1. Единственный гол в матче в свои ворота забил капитан мадридцев Начо Монреаль.

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
05.02.2023 в 17:57
До чого до голу тут голкіпер! То для Лунін НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК! Коли цеглина падає на голову оному з мільйонів, що постійно тут ходять... Так таки "зальотні" часом визначають підсумок гри.
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