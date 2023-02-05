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Цыганков дебютировал в Ла Лиге
Новая страница в карьере вингера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Виктор Цыганков дебютировал в чемпионате Испании за "Жирону". Игрок вышел на поле на 78-й минуте матча против "Валенсии" на привычную позицию на правом фланге.
Напомним, что 25-летний Виктор Цыганков всю свою профессиональную карьеру до этого проводил в "Динамо". Зимой киевляне продали футболиста в Испанию за 5 млн. евро.
В двух предыдущих матчах уже после своего трансфера Цыганков обязательно попадал в заявку каталонского коллектива. Однако на поле он вышел сегодня в первый раз.
На данный момент "Жирона" побеждает "Валенсию" со счётом 1:0. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне
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