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Примера. Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова и первый сухарь его команды

Испания
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(1 голосов)

Кризис "Летучих мышей" усугубляется

Примера. Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова и первый сухарь его команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков дебютировал в Ла Лиге - вот главное событие этого матча для всех украинских болельщиков.

Ну, а для испанцев главными стали две вещи. Во-первых, "Валенсия" проиграла 4-й матч подряд. Отставка Дженнаро Гаттузо не просто не помогла команде, но наоборот навредила. Ну, а во-вторых, "Жирона" впервые за 20 туров сыграла "на ноль"!

Сделать это, если честно, было несложно. "Летучие мыши" создали лишь один стопроцентный момент, но Гассанига отразил выход на ворота Юнуса Мусы. И все.

"Жирона" же создала не менее 4-5 выгодных шансов, и "Валенсии" сильно повезло пропустить только раз. Взять хотя бы удар Кастельяноса перед перерывом - аргентинцу никто не мешал, он банально не подстроился под мяч. А сколько шансов упустил в концовке Стуани!

В итоге забить каталонцам удалось лишь раз - на 64-й минуте прекрасную комбинацию придумали Валери, Рикельме и Борха. Гости апеллировали, мол, Родриго сыграл рукой, но повторы четко показали - плечо.

По Цыганкову - он хоть и вышел на 15 минут, но в игру попал без проблем. В подыгрыше был точен, совершил один перехват; одну его сольную попытку пробежаться по флангу остановил на длинном шаге Мориба.

В таблице победа подняла "Жирону" на 11-е место с 24 очками. У "Валенсии" - 20 баллов и 16-я строчка.

20-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Борха Гарсия, 64

"Жирона": Гассанига - Валери, Буэно, Эспиноса, Гутьеррес - Мартин (Цыганков, 78), Алейш Гарсия, Ромеу, Вилья (Рикельме, 62) - Борха Гарсия (Эррера, 78), Кастельянос (Стуани, 62)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гайя - Гильямон (Мориба, 78) - Самуэл Лино (Маркос Андре, 78), Муса (Дуро, 78), Алмейда, Тони Лато (Васкес, 83) - Кавани

Предупреждения: Стуани, 79 - Гильямон, 61, Гайя, 66, Кавани, 66

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В статье: Валенсия Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 19:51
Ай да Жиронка! Ай да молодца!
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download1 (huyersk)
05.02.2023 в 19:17
циган дуже не погано за ті 15 хвилин, які йому надали, приємно вражений. Хоче грати собака
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