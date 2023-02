Примера. Жирона - Валенсия 1:0. Дебют Цыганкова и первый сухарь его команды

Виктор Цыганков дебютировал в Ла Лиге - вот главное событие этого матча для всех украинских болельщиков.

Ну, а для испанцев главными стали две вещи. Во-первых, "Валенсия" проиграла 4-й матч подряд. Отставка Дженнаро Гаттузо не просто не помогла команде, но наоборот навредила. Ну, а во-вторых, "Жирона" впервые за 20 туров сыграла "на ноль"!

Сделать это, если честно, было несложно. "Летучие мыши" создали лишь один стопроцентный момент, но Гассанига отразил выход на ворота Юнуса Мусы. И все.

"Жирона" же создала не менее 4-5 выгодных шансов, и "Валенсии" сильно повезло пропустить только раз. Взять хотя бы удар Кастельяноса перед перерывом - аргентинцу никто не мешал, он банально не подстроился под мяч. А сколько шансов упустил в концовке Стуани!

В итоге забить каталонцам удалось лишь раз - на 64-й минуте прекрасную комбинацию придумали Валери, Рикельме и Борха. Гости апеллировали, мол, Родриго сыграл рукой, но повторы четко показали - плечо.

3 - Valencia have lost three straight games without scoring for the second time in LaLiga in the last decade, the first since July 2020 (two games under Albert Celades and one under Voro). Fall. pic.twitter.com/AZAWlWV7Sg