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Дебют Цыганкова. В первом матче за Жирону вингер отыграл 12 минут, сделал 5 передач и 1 перехват
На большее времени украинцу не хватило
Фото: laliga.com / Автор невідомий
Украинский вингер Виктор Цыганков сегодня дебютировал в испанской Ла Лиге в составе "Жироны". Тренер каталонцев отвел игроку 12 минут, выпустив его на смену.
По данным Sofascore, за время, которое было у футболиста, он показал 80% точности передач (4/5), проиграл одну дуэль на газоне, трижды потерял мяч, однажды нарушил правила и выполнил один перехват. Аналитики поставили украинцу оценку 6.5.
Отметим, что "Жирона" в первом матче с Цыганковым прервала серию из двух поражений и победила "Валенсию" 1:0. На данный момент команда занимает одиннадцатое место в Ла Лиге.
Ранее мы сообщали, что в этом же туре чемпионата Испании
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