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Дебют Цыганкова. В первом матче за Жирону вингер отыграл 12 минут, сделал 5 передач и 1 перехват

Испания
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На большее времени украинцу не хватило

Дебют Цыганкова. В первом матче за Жирону вингер отыграл 12 минут, сделал 5 передач и 1 перехват

Фото: laliga.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Виктор Цыганков сегодня дебютировал в испанской Ла Лиге в составе "Жироны". Тренер каталонцев отвел игроку 12 минут, выпустив его на смену.

По данным Sofascore, за время, которое было у футболиста, он показал 80% точности передач (4/5), проиграл одну дуэль на газоне, трижды потерял мяч, однажды нарушил правила и выполнил один перехват. Аналитики поставили украинцу оценку 6.5.

Отметим, что "Жирона" в первом матче с Цыганковым прервала серию из двух поражений и победила "Валенсию" 1:0. На данный момент команда занимает одиннадцатое место в Ла Лиге.

Ранее мы сообщали, что в этом же туре чемпионата Испании на поле выходил Андрей Лунин. За матч с "Мальоркой" он также получил отметку 6.5.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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