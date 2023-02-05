Черная полоса. В Испании арестовали всю недвижимость Дани Алвеса

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что у Дани Алвеса появились новые финансовые проблемы.

В этот раз в Испании была арестована вся недвижимость бразильца. К тому же муниципальные власти постановили, что 39-летний игрок имеет задолженность в 2,25 млн евро перед испанской казной – за неуплату налогов.

Напомним, Алвесу грозит от 4 до 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие.

Также, бывший клуб Данные мексиканский "Пумас" требует у Алвеса 5 млн. долларов. Причина: нарушение условий трудового договора.