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Черная полоса. В Испании арестовали всю недвижимость Дани Алвеса

Испания
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И сверху долг в 2,25 млн евро

Черная полоса. В Испании арестовали всю недвижимость Дани Алвеса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis

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Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что у Дани Алвеса появились новые финансовые проблемы.

В этот раз в Испании была арестована вся недвижимость бразильца. К тому же муниципальные власти постановили, что 39-летний игрок имеет задолженность в 2,25 млн евро перед испанской казной – за неуплату налогов.

Напомним, Алвесу грозит от 4 до 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие.

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Также, бывший клуб Данные мексиканский "Пумас" требует у Алвеса 5 млн. долларов. Причина: нарушение условий трудового договора.

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В статье: Дани Алвес
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Источник:
Mundo Deportivo

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