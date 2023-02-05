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Черная полоса. В Испании арестовали всю недвижимость Дани Алвеса
И сверху долг в 2,25 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Christo - Corbis/Corbis
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что у Дани Алвеса появились новые финансовые проблемы.
В этот раз в Испании была арестована вся недвижимость бразильца. К тому же муниципальные власти постановили, что 39-летний игрок имеет задолженность в 2,25 млн евро перед испанской казной – за неуплату налогов.
Напомним, Алвесу грозит от 4 до 12 лет лишения свободы за сексуальное насилие.
Также, бывший клуб Данные мексиканский "Пумас" требует у Алвеса 5 млн. долларов. Причина: нарушение условий трудового договора.
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