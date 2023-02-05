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Примера. Барселона - Севилья 3:0. Заявка на чемпионство?

Испания
(1 голосов)

Оторвались от "Реала" уже на 8 очков

Примера. Барселона - Севилья 3:0. Заявка на чемпионство?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20-м туре Ла Лиги "Реал", "Атлетико" и "Барселона" синхронно столкнулись с "автобусами", и мадридцы сплоховали, а каталонцы эффектно победили.

Прямо сейчас все линии команды Хави работают лучше, чем у конкурентов - это уже факт. Вот вы видели сегодня на поле "Севилью"? Ее просто не было. Смяли. Ноль опасных атак за 90 минут.

"Барса" со старта врубила такой прессинг на чужой половине, что гости не могли связать воедино 2-3 паса. Мяч у каталонцев ходил быстро, никто не передерживал, и даже ранняя травма Бускетса на это не повлияла - Кессье превосходно вошел в игру.

Моменты? Их хватало. Еще до перерыва Гудель отразил удар Левандовского в упор; затем Роберт идеально бил издали, но выручил Буну; также после углового на пару сантиметров промахнулся Араухо.

Гол по такой игре был делом времени, и "Барса" его провела на старте второго тайма. Кессье сыграл в стиле Левандовского - поставил спину и скинул под удар Альбе, который не подвел.

Хорхе Сампаоли попробовал было отреагировать, сделал замены, но лишь напоролся на резкую контратаку - Гави оставалось только отпасовать воротам после прострела Рафиньи.

Ну, а третий забил уже сам бразилец после прострела Альбы. Вообще у Рафиньи сегодня не очень шла игра, он много ошибался, но старательностью и трудолюбием наработал на 1+1. Достойная замена Дембеле.

В таблице после разгрома "Барса" имеет уже 53 очка - и это на 8 больше, чем у "Реала". Серьезный разрыв, правда? Что же до "Севильи", то она почти в коме - 15-е место и 21 балл.

20-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Севилья" - 3:0

Голы: Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо (Маркос Алонсо, 80), Кристенсен, Альба (Бальде, 83) - Педри, Бускетс (Кессье, 8), де Йонг - Рафинья (Ферран Торрес, 84), Левандовский, Гави (Фати, 80)

"Севилья": Буну - Монтьель, Баде, Гудель, Рекик, Акунья (Окампос, 65) - Оливер (Хиль, 46), Гуйе (Фернандо, 83), Жордан, Ракитич - Эн-Несири (Ламела, 46)

Предупреждения: Ракитич, 45+1, Жордан, 75

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Комментарии (20)
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ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
06.02.2023 в 00:41
Нащо я зайшов на цей сайтце не футбольні результати НЕ футбол одні "сливы матчів.. як можна так продути.. як очки наліво-направо розбазарюються з швидкістю подібною як лихорадочно сам0стимулюЕякулює в месс0зб0ченні шиз0алєнь з шепетівської дурки та кабачк0ві корєша дуріана !!! Усім Нагадую Постулат РЕАЛьного АДЕКВАТного життя сьогодення - ЛИШ ТІ УРОДИ ХТО ЖИТИ НЕ В ЗМОЗІ - БЕЗ СМОКЧУЧОГО ПОКЛОНІННЯ ПЕРЕДлеомессі
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:34
10!!! Десять побед подряд! Мы так и при Месси не шли. Фантастышен...
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0
-2
аlеks68
06.02.2023 в 00:30
В Испании все ясно. Не вижу препятствий для Барсы в завоевание чемпионства.
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0
-1
аlеks68
06.02.2023 в 00:31
А вот в Европе будут проблемы.
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0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:22
Конечно же +8 это ещё ничего не значит, но небольшую подушечку безопасности в преддверии ЛЕ и КК мы уже себе надули.
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+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:12
Старый добрый Альба! Есть ещё порох то, есть.
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+3
-2
жaжa_thе_bеst (Харьков)
06.02.2023 в 00:12
Привет железному ватнику чепушилу и врагу всей Украины. Мочи гада коричневого .
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.02.2023 в 00:05
Мабуть десь мої роздуми читають Дали побігати Альбі, Бускетсу другий тайм на лаві посидить... Ну і нарешті компанія Дембеле, Рафінья, Фаті і Торрес порівнялись по голам з Левандовським. Поки йде дійсно нормально і +8 ярко демонструє це!
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+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:08
И без Буси легко справились. Кессье неоправданно мало игрового времени дают. Какую он сегодня передачу отдал на Альбу, не хуже Буси.
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+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:04
Всех, кто за Барсу, с победой! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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+4
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 00:00
Легко и уверенно 3-0, как я и прогнозировал. Плачь Ода, плачь!
Ответить
+3
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
05.02.2023 в 23:58
Ну что сказать, молодцы. Такой отрыв отыграть будет сложно уже, если не произойдет какое-то чудо в виде резкого спада Барселоны.
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+1
-4
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
06.02.2023 в 00:06
Хард, хтось може заткнути смердючі пельки цим мерзенним кабачк0вим барсел0хам
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+2
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
06.02.2023 в 00:11
Ну пусть порадуются раз в пятилетку)) Сколько лет ждали
+1
-3
аlеks68
06.02.2023 в 00:38
Справедливости ради не стоит преувеличивать. Мадрид в 21 веке восемь раз выигрывал да лигу, Барселона десять.
0
-1
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
06.02.2023 в 00:10
Хард РЕАЛ ЧЕМПІОН ЗАВЖДИ ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЄ РЕНОМЕ ПЕРЕМОЖЦЯ) РЕАЛ ДО ПЕРЕМОГИ8 очок чи 11 начхати , РЕАЛ ГАЛАКТІКОС у другому колі влаштують шалений темп погоні - і потім ВИРІШАЛЬНИЙ ВОЯЖ ДО БАРСЕЛОНИ - ЕЛЬ КЛАСІКО!
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+2
-4
avatar
hrdhrd (Украина)
06.02.2023 в 00:12
Я только за. Но сложно это будет конечно, с этими всеми клубными ЧМ, кубком Испании, ЛЧ. Вот Зидан всегда знал, что из всякой срани типа Кубка Короля, надо вылетать пораньше))
+2
-3
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
06.02.2023 в 00:22
Хард ну це взагалі нормально я ще не заходив на усі інші новини і не знав що Мальорка..ааа..а потім це ВЗАГАЛІ пзц..після того як третій нині РеалСосьєдад вперся рогом !бучий автобус дуб0л0мів граючи в гостях у Реала 0:0 бачу такеРеал Сосьєдад програв УДОМА смердючому Вальядоліду 0:1.Та вони що знущаються
Ответить
+1
-1
аlеks68
06.02.2023 в 00:27
К сожалению Реал сейчас никакой.
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
05.02.2023 в 23:58
+8!!!
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+4
-2

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