Примера. Барселона - Севилья 3:0. Заявка на чемпионство?

В 20-м туре Ла Лиги "Реал", "Атлетико" и "Барселона" синхронно столкнулись с "автобусами", и мадридцы сплоховали, а каталонцы эффектно победили.

Прямо сейчас все линии команды Хави работают лучше, чем у конкурентов - это уже факт. Вот вы видели сегодня на поле "Севилью"? Ее просто не было. Смяли. Ноль опасных атак за 90 минут.

"Барса" со старта врубила такой прессинг на чужой половине, что гости не могли связать воедино 2-3 паса. Мяч у каталонцев ходил быстро, никто не передерживал, и даже ранняя травма Бускетса на это не повлияла - Кессье превосходно вошел в игру.

Моменты? Их хватало. Еще до перерыва Гудель отразил удар Левандовского в упор; затем Роберт идеально бил издали, но выручил Буну; также после углового на пару сантиметров промахнулся Араухо.

17 - Only the @FerranTorres20 ???????? goal (20 passes v. #AthleticClub in October 2022) had a longer sequence for @FCBarcelona in #LaLiga this season than the one scored by @JordiAlba ???????? today against #SevillaFC ( 17). Combination. pic.twitter.com/Ih9vJwPFF6

Гол по такой игре был делом времени, и "Барса" его провела на старте второго тайма. Кессье сыграл в стиле Левандовского - поставил спину и скинул под удар Альбе, который не подвел.

Хорхе Сампаоли попробовал было отреагировать, сделал замены, но лишь напоролся на резкую контратаку - Гави оставалось только отпасовать воротам после прострела Рафиньи.

Ну, а третий забил уже сам бразилец после прострела Альбы. Вообще у Рафиньи сегодня не очень шла игра, он много ошибался, но старательностью и трудолюбием наработал на 1+1. Достойная замена Дембеле.

19 - #SevillaFC have not won any of their last 19 visits to #FCBarcelona in #LaLiga (D3 L16), with their last triumph there coming in December 2002 under Joaquín Caparrós (3-0), a game played as a player by current Blaugrana boss Xavi Hernández. Memory. pic.twitter.com/v3KnQIFnt3