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Лунин, похоже, сыграет на клубном Чемпионате мира. Известны первые детали травмы Куртуа
У Андрея есть возможность сыграть по крайней мере в четырех ближайших матчах Реала
фото - Getty Images
Испанская газета Marca сообщает, что основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа повредил паховые мышцы левой ноги.
Тибо садился в самолет в Рабат, где "Реал" должен сыграть на клубном ЧМ, сильно хромая. Уже сейчас врачи прогнозируют, что на восстановление уйдет минимум 15 дней. Впрочем, ожидается, что окончательный диагноз будет установлен после МРТ. Издание указывает, что тренерский штаб мадридского клуба хочет, чтобы бельгиец восстановился до первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", который запланирован на 21 февраля.
Напомним, что Куртуа травмировался на разминке перед матчем с "Мальоркой". В результате, в основе вышел Андрей Лунин и не удержал ворота на замке – автоголом отличился Начо. "Реал" в итоге проиграл 0:1.
Учитывая травму Тибо, следует ожидать, что именно Андрей будет защищать ворота сливочных в полуфинале клубного чемпионата мира против египетского "Аль-Ахли" 8 февраля. Финал и матч за третье место намечены на 11 февраля. После этого "Реал" еще сыграет с "Эльче" и "Осасуной".
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