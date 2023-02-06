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Капитан Барселоны может пропустить матч против английского гранда в Лиге Европы

Испания
(1 голосов)

Кто заменит опытного опорника?

Капитан Барселоны может пропустить матч против английского гранда в Лиге Европы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" в воскресенье добыла важную победу в Ла Лиге, разгромив "Севилью". Однако не обошлось без потерь.

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Уже в самом начале поединка поле из-за травмы покинул Серхио Бускетс. Испанские СМИ передают, что у опорника диагностировано растяжение, которое помешает ему сыграть в ближайших играх.

Вероятнее всего, Серхио пропустит матч против "Вильярреала" в Ла Лиге, а также первую встречу против "МЮ" в рамках 1/16 Лиги Европы. Срок восстановления футболиста должен занять две недели.

В текущем сезоне Бускетс в сумме отыграл 27 игр и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Барсой" истекает уже ближайшим летом.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
06.02.2023 в 14:18
Ну дык кто... Кессье конечно же.
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