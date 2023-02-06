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Капитан Барселоны может пропустить матч против английского гранда в Лиге Европы
Кто заменит опытного опорника?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" в воскресенье добыла важную победу в Ла Лиге, разгромив "Севилью". Однако не обошлось без потерь.
Уже в самом начале поединка поле из-за травмы покинул Серхио Бускетс. Испанские СМИ передают, что у опорника диагностировано растяжение, которое помешает ему сыграть в ближайших играх.
Вероятнее всего, Серхио пропустит матч против "Вильярреала" в Ла Лиге, а также первую встречу против "МЮ" в рамках 1/16 Лиги Европы. Срок восстановления футболиста должен занять две недели.
????????| Sergio Busquets will be out for 2 weeks. He will miss the first leg of the tie vs Manchester United, but will be available for the second leg.@La_SER [????️]— Managing Barça (@ManagingBarca) February 6, 2023
В текущем сезоне Бускетс в сумме отыграл 27 игр и отдал одну голевую передачу. Его контракт с "Барсой" истекает уже ближайшим летом.
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