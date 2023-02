Капитан Барселоны может пропустить матч против английского гранда в Лиге Европы

Каталонская "Барселона" в воскресенье добыла важную победу в Ла Лиге, разгромив "Севилью". Однако не обошлось без потерь.

Уже в самом начале поединка поле из-за травмы покинул Серхио Бускетс. Испанские СМИ передают, что у опорника диагностировано растяжение, которое помешает ему сыграть в ближайших играх.

Вероятнее всего, Серхио пропустит матч против "Вильярреала" в Ла Лиге, а также первую встречу против "МЮ" в рамках 1/16 Лиги Европы. Срок восстановления футболиста должен занять две недели.

????????| Sergio Busquets will be out for 2 weeks. He will miss the first leg of the tie vs Manchester United, but will be available for the second leg.@La_SER [????️]