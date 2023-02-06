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Капитан Реала может вернуться уже к финалу Клубного чемпионата мира

Испания
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Форсировать восстановление никто не хочет

Капитан Реала может вернуться уже к финалу Клубного чемпионата мира

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Карим Бензема может вернуться в строй к финалу Клубного чемпионата мира, сообщает Marca. Полуфинал против "Аль-Ахли" капитан мадридского "Реала" точно пропустит.

Карим полетит в Марокко, где проводится КЧМ, и продолжит восстановление с командой.

Никто не исключает его участие в финале турнира, но Карло Анчелотти не хочет форсировать восстановление лидера команды.

Напомним, что полуфинал против "Аль-Ахли" пройдет уже 8-го февраля, а финал состоится 11-го февраля.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Клубный чемпионат мира
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Источник:
marca.com

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