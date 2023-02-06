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Капитан Реала может вернуться уже к финалу Клубного чемпионата мира
Форсировать восстановление никто не хочет
Фото: twitter.com/equipedefrance
Карим Бензема может вернуться в строй к финалу Клубного чемпионата мира, сообщает Marca. Полуфинал против "Аль-Ахли" капитан мадридского "Реала" точно пропустит.
Карим полетит в Марокко, где проводится КЧМ, и продолжит восстановление с командой.
Никто не исключает его участие в финале турнира, но Карло Анчелотти не хочет форсировать восстановление лидера команды.
Напомним, что полуфинал против "Аль-Ахли" пройдет уже 8-го февраля, а финал состоится 11-го февраля.
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