Капитан Реала может вернуться уже к финалу Клубного чемпионата мира

Карим Бензема может вернуться в строй к финалу Клубного чемпионата мира, сообщает Marca. Полуфинал против "Аль-Ахли" капитан мадридского "Реала" точно пропустит.

Карим полетит в Марокко, где проводится КЧМ, и продолжит восстановление с командой.

Никто не исключает его участие в финале турнира, но Карло Анчелотти не хочет форсировать восстановление лидера команды.

Напомним, что полуфинал против "Аль-Ахли" пройдет уже 8-го февраля, а финал состоится 11-го февраля.