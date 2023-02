Примера. Райо Вальекано - Альмерия 2:0. Мадридцы врываются в ТОП-5

Еще перед стартом сезона "Райо" и "Альмерия" казались командами примерно одного уровня, но сезон расставил всех по местам.

Мадридцы уверенно держатся в зоне еврокубков, и сегодня в очередной раз показали, почему достойны в них сыграть. Начало-то матча осталось за гостями. Мелеро, Робертоне и Баптистао заставили Димитриевского показать свое мастерство. Но что было дальше?

Медленно, но верно "Райо" перехватил инициативу и вскоре забил, однако гол Иси Паласона отменил ВАР. Не беда!

Команда Андони Ираолы продолжала давление, Паласон по-прежнему играл центральную роль в построении атак, и в начале второго тайма "Альмерия" "поплыла".

19 - It took only 19 seconds for Álvaro García ???????? to score for @RayoVallecano after coming off the bench against Almería. This is the fastest goal scored by a substitute in @LaLigaEN since February 2020 (Lucas Pérez - 13 seconds).



