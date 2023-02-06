Примера. Райо Вальекано - Альмерия 2:0. Мадридцы врываются в ТОП-5

Еще перед стартом сезона "Райо" и "Альмерия" казались командами примерно одного уровня, но сезон расставил всех по местам.

Мадридцы уверенно держатся в зоне еврокубков, и сегодня в очередной раз показали, почему достойны в них сыграть. Начало-то матча осталось за гостями. Мелеро, Робертоне и Баптистао заставили Димитриевского показать свое мастерство. Но что было дальше?

Медленно, но верно "Райо" перехватил инициативу и вскоре забил, однако гол Иси Паласона отменил ВАР. Не беда!

Команда Андони Ираолы продолжала давление, Паласон по-прежнему играл центральную роль в построении атак, и в начале второго тайма "Альмерия" "поплыла".

19 - It took only 19 seconds for Álvaro García ???????? to score for @RayoVallecano after coming off the bench against Almería. This is the fastest goal scored by a substitute in @LaLigaEN since February 2020 (Lucas Pérez - 13 seconds).



Effective. pic.twitter.com/wNQkascLjP — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2023

Родриго Эли в борьбе после углового покатил мяч в собственные ворота, а через десять минут счет удвоил едва вышедший с лавки Альваро Гарсия - ему ассистировал великолепный Паласон; у него уже 4+5 в Ла Лиге. Даже не верится, что человек лишь в прошлом сезоне дебютировал в элите.

В таблице победа подняла "Райо" на 5-е место с 32 очками. У "Альмерии" - 14-е место, 22 балла и три очка отрыва от зоны вылета.

20-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Альмерия" - 2:0

Голы: Родриго Эли, 54 (автогол), Альваро Гарсия, 63

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Сальви, 86), Комесанья (Сисс, 72) - Паласон, Трехо (Унаи Лопес, 72), Мартин (Альваро Гарсия, 63) - Камельо (де Томас, 86)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне (Пучмаль, 69), Саму Кошта, Мелеро (Лазаро, 85) - Баптистао (Диего Соуза, 77), Луис Суарес (Туре, 69), Эмбарба (Портильо, 69)

Предупреждения: Балью, 17, Трехо, 25, Катена, 57 - Баптистао, 13, Акиеме, 31, Робертоне, 46