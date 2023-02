Барселона подпишет 17-летнего сына Роналдиньо

"Барселона" подпишет Жоао Мендеш де Ассис Морейра, сообщает Фабрицио Романо. Информацию подтвердил сам легендарный футбролист в интервью RAC1.

Ранее Жоао расторг контракт с "Крузейро". Он проходит медосмотр в "Барселоне".

"Я могу подтвердить, что "Барселона" подпишет Жоао. "Барса" всегда была частью моей жизни и моего сердца, и теперь это продолжится благодаря моему сыну", – сказал Роналдиньо.

Ronaldinho has announced that his 17-year old son João Mendes will sign for Barcelona ???????????????? #FCB



Trial passed for the Brazilian talent. “I can confirm Barcelona will sign João, Barça has always been part of my life and my heart and it will continue with my son”, told RAC1. pic.twitter.com/91caXCbNeR