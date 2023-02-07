Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Бензема о его восстановлении: Даже Криштиану не мог выдержать тренировок Карима. Травма несерьезная
Откровения тренеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Личный тренер Карима Бензема Хавьер Аталая высказался о восстановлении француза. Он сравнил его тренировки с тренировками Криштиану Роналду.
Хавьер Аталая также занимался тренировками Криштиану Роналду, когда тот выступал за "Реал".
"Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма.
Карим становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он спускается в спортзал, чтобы потренироваться. Менталитет француза предполагает совершенствование с каждым днем.
Даже Криштиану не мог выдержать тренировок, которые проводит Бензема", – сказал Хавьер Аталая.
Напомним, что Бензема получил повреждение в матче против "Валенсией" (2:0) 2 февраля. Сообщалось, что он мог выздороветь до финального матча Клубного чемпионата мира.
Популярное сейчас
- "Встретил ДРГ и умер", - в Украине ликвидирован отставной генерал-майор ВДВ РФ Ульянов
- УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей
- Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
- Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО