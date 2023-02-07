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Тренер Бензема о его восстановлении: Даже Криштиану не мог выдержать тренировок Карима. Травма несерьезная

Испания
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Откровения тренеров

Тренер Бензема о его восстановлении: Даже Криштиану не мог выдержать тренировок Карима. Травма несерьезная

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Личный тренер Карима Бензема Хавьер Аталая высказался о восстановлении француза. Он сравнил его тренировки с тренировками Криштиану Роналду.

Хавьер Аталая также занимался тренировками Криштиану Роналду, когда тот выступал за "Реал".

"Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма.

Карим становится лучше с каждым днем. Он дома, ему нечего делать, и он спускается в спортзал, чтобы потренироваться. Менталитет француза предполагает совершенствование с каждым днем.

Даже Криштиану не мог выдержать тренировок, которые проводит Бензема", – сказал Хавьер Аталая.

Напомним, что Бензема получил повреждение в матче против "Валенсией" (2:0) 2 февраля. Сообщалось, что он мог выздороветь до финального матча Клубного чемпионата мира.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
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