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Амрабат был готов играть за Барселону бесплатно. Фиорентина отказалась отпускать марокканца
В итоге как минимум пол сезона придется провести в Италии
Фото: @acffiorentina
Полузащитник "Фиорентины" Софиян Амрабат был готов выступать за "Барселону" бесплатно, сообщает журналист Ашрафа Бен Айяда. Марокканцем интересовались "Челси" и "МЮ", но он хотел играть только за "сине-гранатовых".
"Барселона" хотела арендовать Амрабата в январское трансферное окно за 3 миллиона евро и правом выкупа за 40 миллионов. Сам Амрабат был готов отдвавать "Фиорентине" свою зарплату, которую он бы получал в Испании, но "фиалки" отказали.
В этом сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 27 матчей. Он был лидером сборной Марокко, которая дошла до полуфинала чемпионата мира в Катаре. После Мундиаля сообщалось, что футболиста хотели также в "Ливерпуле".
???????? Amrabat se ofreció a jugar gratis en el FCB esta temporada. Ofreció a la Fiore el salario que iba a recibir del Barça para poder salir cedido. Su agente tenía también ofertas de Chelsea y Man Utd ( Ten Hag conoce a Sofian desde el Utrecht), pero el jugador solo quería Barça. pic.twitter.com/qs5N4Fe4qW— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 8, 2023
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