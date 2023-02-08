Амрабат был готов играть за Барселону бесплатно. Фиорентина отказалась отпускать марокканца

Полузащитник "Фиорентины" Софиян Амрабат был готов выступать за "Барселону" бесплатно, сообщает журналист Ашрафа Бен Айяда. Марокканцем интересовались "Челси" и "МЮ", но он хотел играть только за "сине-гранатовых".

"Барселона" хотела арендовать Амрабата в январское трансферное окно за 3 миллиона евро и правом выкупа за 40 миллионов. Сам Амрабат был готов отдвавать "Фиорентине" свою зарплату, которую он бы получал в Испании, но "фиалки" отказали.

В этом сезоне Амрабат провел за "Фиорентину" 27 матчей. Он был лидером сборной Марокко, которая дошла до полуфинала чемпионата мира в Катаре. После Мундиаля сообщалось, что футболиста хотели также в "Ливерпуле".