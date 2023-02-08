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Лунин не смог взять пенальти в матче против Аль-Ахли в полуфинале КЧМ
Андрей уйдет с поля без матча "на ноль"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Андрей Лунин не смог отбить пенальти в полуфинале Клубного чемпионата мира с "Аль-Ахли". Али Маалуп переиграл украинца при пробитии 11-метрового, отыграв один мяч.
Андрей и мяч разошлись по разным углам.
В последний раз Лунин отстоял "на сухо" 3-го января в матче с "Касереньо" (1:0). В своем прошлом матче, с "Мальоркой" Андрей пропустил, а встреча завершилась поражением "Реала" (0:1).
"Реал" в случае прохзода дальше, сыграет в финале Клубного чемпионата мира 11-го февраля с "Аль-Хилялем".
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