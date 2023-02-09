  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сын футболиста, отец футболиста. Умер экс-игрок Барселоны Маркос Алонсо Пенья
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын футболиста, отец футболиста. Умер экс-игрок Барселоны Маркос Алонсо Пенья

Испания
(1 голосов)

Представитель настоящей футбольной династии

Сын футболиста, отец футболиста. Умер экс-игрок Барселоны Маркос Алонсо Пенья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В возрасте 63 лет скончался экс-футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья.

Наибольшую славу атакующий хавбек получил играя за "Барселону", за которую в сумме провел 182 игры и забил 39 голов. В сумме с каталонцами Алонсо удалось завоевать пять трофеев, среди которых есть титул чемпиона Испании.

Помимо этого Пенья поиграл за "Атлетико" и "Расинг Сантандер". Помимо этого провел 22 игры за сборную Испании, сумев отличиться одним забитым голом.

Отметим, что Маркос Алонсо Пенья - представитель футбольной династии. Его отец, Маркос Алонсо Имас, играл за "Реал", а сын, Маркос Алонсо Мендос, выступал за "Челси", а ныне играет за "Барселону".

По теме
yellow-arrow
Амрабат был готов играть за Барселону бесплатно. Фиорентина отказалась отпускать марокканца
yellow-arrow
Лунин не смог взять пенальти в матче против Аль-Ахли в полуфинале КЧМ
yellow-arrow
Лунин выйдет в старте Реала на полуфинальный матч клубного ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
09.02.2023 в 12:31
Скорбим.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде