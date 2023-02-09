Сын футболиста, отец футболиста. Умер экс-игрок Барселоны Маркос Алонсо Пенья

В возрасте 63 лет скончался экс-футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья.

Наибольшую славу атакующий хавбек получил играя за "Барселону", за которую в сумме провел 182 игры и забил 39 голов. В сумме с каталонцами Алонсо удалось завоевать пять трофеев, среди которых есть титул чемпиона Испании.

Le FC Barcelone présente ses condoléances suite au décès de Marcos Alonso Peña, ancien joueur du Barça durant les saisons 1982-1987, et père de l'actuel joueur de l'équipe première. Tout notre soutien à Marcos Alonso et à sa famille. Repose en paix. pic.twitter.com/P7S1yIFdpH — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 9, 2023

Помимо этого Пенья поиграл за "Атлетико" и "Расинг Сантандер". Помимо этого провел 22 игры за сборную Испании, сумев отличиться одним забитым голом.

Отметим, что Маркос Алонсо Пенья - представитель футбольной династии. Его отец, Маркос Алонсо Имас, играл за "Реал", а сын, Маркос Алонсо Мендос, выступал за "Челси", а ныне играет за "Барселону".