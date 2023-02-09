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Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом

Испания
(1 голосов)

Переговоры с Пересом состоятся в феврале

Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом

Фото: twitter.com/MrAncelotti

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти все-таки готов возглавить сборную Бразилии, но только будущим летом, сообщает Globo Esporte. Федерация футбола Бразилии (CFB) готова ждать до июня ради назначения четырекратного обладателя Лиги чемпионов.

Президент CFB Эдналдо Родригес встретится с президентом "Реала" Флорентино Пересом в феврале, чтобы обсудить назначение итальянца. Контракт Ачелотти истекает летом 2024-го, поэтому Бразилии придется платить компенсацию.

В CFB серьезно рассматривают Анчелотти, потому что специалист хорошо знаком с многими игроками сборной: Милитао, Винисиусом, Родриго, а также Каземиро, который ушел из "Реала" в "МЮ".

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В случае неудачи, в федерации также рассмотрят назначение Жозе Моуриньо ("Рома") или Жорже Жезуша, который руководит "Фенербахче".

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В статье: Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
ge.globo.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
09.02.2023 в 18:36
Таки наверное уйдёт тато Карло из Среала. Чемпионом мира, как тренер, он ещё не был. Всем был, а вот этим не был...
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