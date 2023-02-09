В Реале считают, что Рауль готов возглавить первую команду, если уйдет Анчелотти

Рауль Гонсалес спрогрессировал в глазах руководства "Реала", сообщает Relevo. Если в 2021-м его не рассматривали в качестве главного тренера первой команды, то в случае ухода Карло Анчелотти, клуб всерьез рассмотрит назначение менеджера Кастильи.

А уход Анчелотти вполне реален на фоне слухов о приглашении в сборную Бразилии. Сообщалось, что итальянский специалист готов уйти будущим летом, а Федерация футбола "селесао" готова ждать до июня.

Отмечается, что в 2021-м, когда в мае Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб, Перес и остальные руководители не были готовы назначить Рауля. Сейчас ситуация изменилась.

Назначение Рауля также может способствовать развитию молодых игроков из Кастильи, что значительно выгоднее крупных трансферов, с которыми "Реал" в последние годы часто "промахивался".

Рауль тренирует Кастилью, вторую команду "Реала", с 2019-го. Его контракт истекает летом 2023-го. С "Мадридом" U-19 в 2019-м Рауль завоевал Юношескую Лигу чемпионов.