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В Реале считают, что Рауль готов возглавить первую команду, если уйдет Анчелотти

Испания
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Он точно будет одним из кандидатов

В Реале считают, что Рауль готов возглавить первую команду, если уйдет Анчелотти

Фото: JuniperSports/автор невідомий

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Рауль Гонсалес спрогрессировал в глазах руководства "Реала", сообщает Relevo. Если в 2021-м его не рассматривали в качестве главного тренера первой команды, то в случае ухода Карло Анчелотти, клуб всерьез рассмотрит назначение менеджера Кастильи.

А уход Анчелотти вполне реален на фоне слухов о приглашении в сборную Бразилии. Сообщалось, что итальянский специалист готов уйти будущим летом, а Федерация футбола "селесао" готова ждать до июня.

Отмечается, что в 2021-м, когда в мае Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб, Перес и остальные руководители не были готовы назначить Рауля. Сейчас ситуация изменилась.

Назначение Рауля также может способствовать развитию молодых игроков из Кастильи, что значительно выгоднее крупных трансферов, с которыми "Реал" в последние годы часто "промахивался".

Рауль тренирует Кастилью, вторую команду "Реала", с 2019-го. Его контракт истекает летом 2023-го. С "Мадридом" U-19 в 2019-м Рауль завоевал Юношескую Лигу чемпионов.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
relevo.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2023 в 19:54
Какой Рауль? Лучший вариант, это Лопетеги. При нем Мадрид сиял!!!
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