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Тебас запретил Барселоне и Реалу участвовать в собраниях клубов Ла Лиги по ТВ-правам. Всё из-за Суперлиги
Глава Примеры идет на конфронтацию
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принял решение исключить "Реал" и "Барселону" из будущих собраний по аудиовизуальным правам чемпионата Испании. Это случилось незадолго до новостей о новом формате Суперлиги.
Глава чемпионата сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG и юридической фирмы Uría Menéndez.
KPMG ранее делала прогноз влияния Суперлиги на заработок от ТВ-прав клубов чемпионата Испании, которые не будут участвовать в турнире. Компания предсказывает падение доходов на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне. При этом "Реал" и "Барса" могли бы зарабатывать на 400 миллионов евро в год больше, если бы формат остался тем, что был представлен в 2021-м.
Оппозиционные источники утверждают, что отчет не имеет смысла, так как формат будет изменен.
Близкие к Суперлиге источники при этом утверждают, что "Барселона" и "Реал" составляют более 40% стоимости ТВ-прав Ла Лиги.
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