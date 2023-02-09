  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тебас запретил Барселоне и Реалу участвовать в собраниях клубов Ла Лиги по ТВ-правам. Всё из-за Суперлиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тебас запретил Барселоне и Реалу участвовать в собраниях клубов Ла Лиги по ТВ-правам. Всё из-за Суперлиги

Испания
(1 голосов)

Глава Примеры идет на конфронтацию

Тебас запретил Барселоне и Реалу участвовать в собраниях клубов Ла Лиги по ТВ-правам. Всё из-за Суперлиги

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принял решение исключить "Реал" и "Барселону" из будущих собраний по аудиовизуальным правам чемпионата Испании. Это случилось незадолго до новостей о новом формате Суперлиги.

Читайте также Барселона, Реал и Ювентус хотят перезапустить Суперлигу – известен формат

Глава чемпионата сделал это при поддержке других клубов и по рекомендации своего отдела комплаенса, консалтинговой компании KPMG и юридической фирмы Uría Menéndez.

KPMG ранее делала прогноз влияния Суперлиги на заработок от ТВ-прав клубов чемпионата Испании, которые не будут участвовать в турнире. Компания предсказывает падение доходов на 10% внутри Испании и на 25% на международном уровне. При этом "Реал" и "Барса" могли бы зарабатывать на 400 миллионов евро в год больше, если бы формат остался тем, что был представлен в 2021-м.

Оппозиционные источники утверждают, что отчет не имеет смысла, так как формат будет изменен.

Близкие к Суперлиге источники при этом утверждают, что "Барселона" и "Реал" составляют более 40% стоимости ТВ-прав Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
В Реале считают, что Рауль готов возглавить первую команду, если уйдет Анчелотти
yellow-arrow
Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом
yellow-arrow
Воспитанник Барселоны согласился на понижение зарплаты - стороны вскоре продлят контракт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vozpopuli.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде