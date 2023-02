Доминировали в ЛЕ, а теперь на дне Ла Лиги: все детали самого неожиданного кризиса в испанском футболе

Представьте себе команду, которая плетется на 16-м месте в Ла Лиге, всего на два очка опережая зону вылета.

В активе этой команды нет ни одного выигранного топ-матча с лета, да и всего побед мало - лишь 5 в 20 турах. Последний поединок – против "Барселоны" – провален начисто (0:3).

При этом еще два с половиной года назад эта команда выигрывала Лигу Европы, а прошлой зимой эксперты называли ее единственной силой в Испании, способной бросить вызов мадридскому "Реалу".

Представили? Так вот это и есть нынешняя "Севилья". Ее фанаты исписывают угрозами дома функционеров; функционеры хаотично ищут выход из кризиса, который сами же придумали; тренер смотрит на это со стороны и, похоже, готов удрать хоть завтра; игроки утратили веру в себя и не могут показывать свой уровень.

И знаете, что? Похоже, это как минимум до конца сезона.

***

15 осечек в 20 турах Ла Лиги вместе с бесславным вылетом из ЛЧ не взялись на ровном месте.

Нынешняя "Севилья" стерильна. У нее третий самый высокий показатель владения в Испании (55%), но при этом лишь 12-й – по ударам в створ ворот (4). Ее владение – бессодержательное, медленное катание мяча. Отсюда и всего 1,05 гола за матч.

Светлых пятен в нападении нет. После 20 туров ни один игрок "Нервиона" не забил в Ла Лиге больше трех голов.

В защите к аномальным 29 пропущенным (для контекста, у "Барсы" – 7) добавилось еще и повальное хамство. 65 желтых и 7 красных карточек – худший показатель в Ла Лиге.

С одной стороны, его объясняют нервы. "Севилья" еще не забыла времена могущества, а, как известно, обломки собственного счастья ранят глубже всего. Впрочем, есть и менее поэтический фактор – "Нервион" слишком стар.

Хесусу Навасу 37 лет, Фернандо - 35, Ивану Ракитичу и Папе Гомесу - по 34, Неманье Гуделю и Маркосу Акунье - по 31. В условиях борьбы на три турнира и регулярных мидвиков перенасыщение состава ветеранами вылезает боком. Вы, вероятно, и сами понимаете, какие у Наваса шансы без фола остановить Винисиуса.

И он такой не один. Чем элитнее оппонент – тем легче ему бить старую, медленную "Севилью". Лишь 5 команд проиграли южанам в Ла Лиге – "Эльче", "Кадис", "Эспаньол", "Мальорка" и "Хетафе". Чувствуете уровень?

При этом оба матча с "Барсой" завершились одинаково - по 0:3; "Атлетико" победил "Севилью" 2:0, "Реал" - 3:1.

И это только первый уровень кризиса – то, что видно с трибун. За их пределами есть и другие.

***

Представьте себе спортивного директора – настолько известного, что один его визит на стадион повышает ценники всех присутствующих на матче игроков.

Это у нас Мончи – создатель "Севильи", которую мы знаем. И еще именно он - тот человек, который больше других ответственен за нынешний кризис.

Почему так вышло? Да просто в какой-то момент Мончи и его боссам надоело 4-е место, а поскольку денег на топов в расцвете сил не было, то клуб закупился звездами бальзаковского возраста, которых – и это хуже всего! – вовремя не сплавил.

Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan till the End of 2021/2022 season. €6/7m total package to Man Utd. No buy option. Do you think he’ll perform in Spain ? #sevilla #martial pic.twitter.com/RmK6MNo1QV

Боссы безоглядно доверяли чутью Мончи. Прошлой зимой, когда "Нервион" всего на 5 очков отставал от "Реала", они вообще пошли all-in – уже имея убытки, "Севилья" докупила 29-летнего Текатито Корону и арендовала у "МЮ" втридорога Антони Марсьяля. Все для немедленного результата.

И что было дальше? Пшик. 11 из 18 последних матчей Ла Лиги "Севилья" свела вничью, а Марсьяль забил один гол. Даже за бронзу не зацепилась.

Для Мончи, однако, это был первый ляп из многих. Так, летом он пытался, но не продал Лукаса Окампоса – "Аякс" согласился только на аренду, да и ту уже расторг.

31 млн евро за Диего Карлоса пошли на сбалансирование бюджета-2021/22, и ко всему Marca испортила впечатление от сделки инсайдом, мол, "Ньюкасл" предлагал за бразильца на 20 млн больше в январе. Трансфер Жюля Кунде в "Барселону" за 50 млн тоже не наполнил бюджет, поскольку выплаты разбиты по времени.

Overall (including his period at Roma), his track record isn't even that impressive. People also disregard the fact that Sevilla had the 9th (!) biggest transfer budget in the world this season. There are many other clubs, like Dortmund or Salzburg, that deserve way more hype 2/2 pic.twitter.com/tG6FdTAYG5