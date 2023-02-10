Доминировали в ЛЕ, а теперь на дне Ла Лиги: все детали самого неожиданного кризиса в испанском футболе

Представьте себе команду, которая плетется на 16-м месте в Ла Лиге, всего на два очка опережая зону вылета.

В активе этой команды нет ни одного выигранного топ-матча с лета, да и всего побед мало - лишь 5 в 20 турах. Последний поединок – против "Барселоны" – провален начисто (0:3).

При этом еще два с половиной года назад эта команда выигрывала Лигу Европы, а прошлой зимой эксперты называли ее единственной силой в Испании, способной бросить вызов мадридскому "Реалу".

Представили? Так вот это и есть нынешняя "Севилья". Ее фанаты исписывают угрозами дома функционеров; функционеры хаотично ищут выход из кризиса, который сами же придумали; тренер смотрит на это со стороны и, похоже, готов удрать хоть завтра; игроки утратили веру в себя и не могут показывать свой уровень.

Las pintadas de los hinchas del Sevilla. ???? pic.twitter.com/PafjPGv6GC — Valentín Torres Erwerle ✍️????️ (@TorresErwerle) January 17, 2023

И знаете, что? Похоже, это как минимум до конца сезона.

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15 осечек в 20 турах Ла Лиги вместе с бесславным вылетом из ЛЧ не взялись на ровном месте.

Нынешняя "Севилья" стерильна. У нее третий самый высокий показатель владения в Испании (55%), но при этом лишь 12-й – по ударам в створ ворот (4). Ее владение – бессодержательное, медленное катание мяча. Отсюда и всего 1,05 гола за матч.

Светлых пятен в нападении нет. После 20 туров ни один игрок "Нервиона" не забил в Ла Лиге больше трех голов.

В защите к аномальным 29 пропущенным (для контекста, у "Барсы" – 7) добавилось еще и повальное хамство. 65 желтых и 7 красных карточек – худший показатель в Ла Лиге.

С одной стороны, его объясняют нервы. "Севилья" еще не забыла времена могущества, а, как известно, обломки собственного счастья ранят глубже всего. Впрочем, есть и менее поэтический фактор – "Нервион" слишком стар.

Хесусу Навасу 37 лет, Фернандо - 35, Ивану Ракитичу и Папе Гомесу - по 34, Неманье Гуделю и Маркосу Акунье - по 31. В условиях борьбы на три турнира и регулярных мидвиков перенасыщение состава ветеранами вылезает боком. Вы, вероятно, и сами понимаете, какие у Наваса шансы без фола остановить Винисиуса.

И он такой не один. Чем элитнее оппонент – тем легче ему бить старую, медленную "Севилью". Лишь 5 команд проиграли южанам в Ла Лиге – "Эльче", "Кадис", "Эспаньол", "Мальорка" и "Хетафе". Чувствуете уровень?

При этом оба матча с "Барсой" завершились одинаково - по 0:3; "Атлетико" победил "Севилью" 2:0, "Реал" - 3:1.

И это только первый уровень кризиса – то, что видно с трибун. За их пределами есть и другие.

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Представьте себе спортивного директора – настолько известного, что один его визит на стадион повышает ценники всех присутствующих на матче игроков.

Это у нас Мончи – создатель "Севильи", которую мы знаем. И еще именно он - тот человек, который больше других ответственен за нынешний кризис.

"Обычно доход "Севильи" колеблется около 180 млн евро в год. Большинство экспертов рекомендуют, чтобы зарплатный фонд не превышал 70% бюджета. Если же вы почитаете наши документы, то увидите - расходы клуба составляют примерно 230-240 млн евро", - это его слова.

Почему так вышло? Да просто в какой-то момент Мончи и его боссам надоело 4-е место, а поскольку денег на топов в расцвете сил не было, то клуб закупился звездами бальзаковского возраста, которых – и это хуже всего! – вовремя не сплавил.

Official and confirmed. Anthony Martial joins Sevilla from Man United on straight loan till the End of 2021/2022 season.

€6/7m total package to Man Utd. No buy option.



Do you think he’ll perform in Spain ?#sevilla #martial pic.twitter.com/RmK6MNo1QV — AccessBET (@AccessBET) January 26, 2022

Боссы безоглядно доверяли чутью Мончи. Прошлой зимой, когда "Нервион" всего на 5 очков отставал от "Реала", они вообще пошли all-in – уже имея убытки, "Севилья" докупила 29-летнего Текатито Корону и арендовала у "МЮ" втридорога Антони Марсьяля. Все для немедленного результата.

И что было дальше? Пшик. 11 из 18 последних матчей Ла Лиги "Севилья" свела вничью, а Марсьяль забил один гол. Даже за бронзу не зацепилась.

Для Мончи, однако, это был первый ляп из многих. Так, летом он пытался, но не продал Лукаса Окампоса – "Аякс" согласился только на аренду, да и ту уже расторг.

31 млн евро за Диего Карлоса пошли на сбалансирование бюджета-2021/22, и ко всему Marca испортила впечатление от сделки инсайдом, мол, "Ньюкасл" предлагал за бразильца на 20 млн больше в январе. Трансфер Жюля Кунде в "Барселону" за 50 млн тоже не наполнил бюджет, поскольку выплаты разбиты по времени.

Overall (including his period at Roma), his track record isn't even that impressive. People also disregard the fact that Sevilla had the 9th (!) biggest transfer budget in the world this season. There are many other clubs, like Dortmund or Salzburg, that deserve way more hype 2/2 pic.twitter.com/tG6FdTAYG5 — The Scout Issue (@TheScoutIssue) August 12, 2020

Не заработав почти ничего на усиление, Мончи сделал то, чего сам учил не делать в 13-минутных видеороликах, которые записывал для клубного YouTube-канала во время пандемии - набрал кадры спорного качества. Так на "Писхуане" появился вечно травмированный Маркао, не готовый к Испании Дольберг, уставший от футбола Иско и катастрофический Танги Ньянзу, который в Жироне выбесил даже интеллигентного Ракитича.

Не справился Мончи и с третьей по важности задачей – он не омолодил "Севилью". Все деградирующие ветераны с раздутыми зарплатами остались в команде. И где тут взяться прогрессу?

В стартовых 7 турах Ла Лиги "Севилья" набрала 5 очков из 21, и сакральной жертвой назначили тренера Хулена Лопетеги. Но это же не решение!

После прихода в кресло Хорхе Сампаоли результаты остались на уровне аутсайдера - 16 набранных очков из 39. Очевидно, что этот подбор исполнителей слишком слабый. Странно, что аргентинец вообще согласился их тренировать, хотя последнее его интервью многое прояснило:

"Когда я приехал сюда, я проанализировал состав и представил все президенту и вице-президенту. Как бы там ни было, я справлюсь с ситуацией. Не скажу, что она меня не удивляет, я ее не ожидал. Мне солгали? Так это или нет, это моя проблема с лидерами за кулисами"

Похоже, его развели. И учитывая, как Сампаоли в августе покидал "Марсель", "Севилье" это не предвещает ничего хорошего.

Пишут, что тренер уже сейчас контактирует с Мончи только через президента Кастро - и это переход к третьему, наивысшему уровню севильского бедствия.

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Представьте себе адвоката, который в молодости был членом неофашистской партии и защищал в суде ультраправого мятежника, финансируемого Муаммаром Каддафи.

В 2003 году этот адвокат пришел к рулю "Севильи" и поднял клуб на невиданные ранее высоты. Именно он отдал управление Мончи; он раскрутил и продал Дани Алвеса и Серхио Рамоса; при нем "Нервион" впервые выиграл Кубок УЕФА.

Его звезда закатилась в 2013-м, когда судья сказал "виновен" по делу о мошенничестве и финансовых махинациях. Caso Minutas – в Испании его обсуждали и в театрах, и в кабаках.

Так вот, этого адвоката зовут Хосе Мария Дель Нидо, и он очень хочет вернуться в кресло президента "Севильи", поэтому топит нынешнего босса Пепе Кастро изо всех сил. Трансферы в пандемию, 60 млн убытков за два года, даже скучный стиль - в ход идет все.

28 декабря на собрании акционеров прошла их битва, и Дель Нидо наголову разбил Кастро. С его подачи сосьос не утвердили убыточный бюджет на сезон и выразили недоверие Совету Директоров. Экс-президент переманил на свою сторону более 57% акционеров и предложил сопернику уйти добровольно, но вот еще одна драма - родной сын экс-президента Дель Нидо Карраско остался на стороне Кастро!

"Мой сын - это моя проблема. И я могу договориться с Пепе за 10 минут, если он пожелает. Ему известно, что реально управлять без Совета невозможно. Если через 8-10 дней он не уйдет, мы обратимся в суд, и через 3-4 месяца я точно стану президентом "Севильи". У меня достаточно силы и знаний, чтобы привести клуб к непредсказуемым свершениям", - уверяет 65-летний Дель Нидо.

У него стало больше поклонников после удачной перезагрузки "Барселоны" Жоаном Лапортой – еще одним героем нулевых. Да и с харизмой у дяди все хорошо – Кастро рядом не стоял.

Super Deporte пишет, что в случае камбэка Дель Нидо выгонит Мончи и уменьшит зарплатный фонд как минимум на 10%. Сампаоли, вероятно, сбежит раньше. Также не задержится в Андалусии и добрая половина команды.



Мончи на лавке "Севильи", зима-2023. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer Мончи на лавке "Севильи", зима-2023. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer

Еще слабый, но уже ощутимый ветер перемен веет над "Писхуаном", и даже внезапный финиш в ТОП-10 Ла Лиги его не остановит. Мончи это понимает, да и другие тоже. Эксперимент с топами "второй свежести" ради титулов обернулся крахом; нужно было придерживаться проверенной годами стратегии.

Ожидаем, что "Севилья" вернется к ней уже в следующем сезоне с новым руководством. Ну, а до лета у клуба, как у самурая из анекдотов - никаких целей, только грустный и сложный путь.