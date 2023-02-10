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Доминировали в ЛЕ, а теперь на дне Ла Лиги: все детали самого неожиданного кризиса в испанском футболе

Испания
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Как "Севилья" заигралась

Доминировали в ЛЕ, а теперь на дне Ла Лиги: все детали самого неожиданного кризиса в испанском футболе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Представьте себе команду, которая плетется на 16-м месте в Ла Лиге, всего на два очка опережая зону вылета.

В активе этой команды нет ни одного выигранного топ-матча с лета, да и всего побед мало - лишь 5 в 20 турах. Последний поединок – против "Барселоны" – провален начисто (0:3).

При этом еще два с половиной года назад эта команда выигрывала Лигу Европы, а прошлой зимой эксперты называли ее единственной силой в Испании, способной бросить вызов мадридскому "Реалу".

Представили? Так вот это и есть нынешняя "Севилья". Ее фанаты исписывают угрозами дома функционеров; функционеры хаотично ищут выход из кризиса, который сами же придумали; тренер смотрит на это со стороны и, похоже, готов удрать хоть завтра; игроки утратили веру в себя и не могут показывать свой уровень.

И знаете, что? Похоже, это как минимум до конца сезона.

***

15 осечек в 20 турах Ла Лиги вместе с бесславным вылетом из ЛЧ не взялись на ровном месте.

Нынешняя "Севилья" стерильна. У нее третий самый высокий показатель владения в Испании (55%), но при этом лишь 12-й – по ударам в створ ворот (4). Ее владение – бессодержательное, медленное катание мяча. Отсюда и всего 1,05 гола за матч.

Светлых пятен в нападении нет. После 20 туров ни один игрок "Нервиона" не забил в Ла Лиге больше трех голов.

В защите к аномальным 29 пропущенным (для контекста, у "Барсы" – 7) добавилось еще и повальное хамство. 65 желтых и 7 красных карточек – худший показатель в Ла Лиге.

С одной стороны, его объясняют нервы. "Севилья" еще не забыла времена могущества, а, как известно, обломки собственного счастья ранят глубже всего. Впрочем, есть и менее поэтический фактор – "Нервион" слишком стар.

Хесусу Навасу 37 лет, Фернандо - 35, Ивану Ракитичу и Папе Гомесу - по 34, Неманье Гуделю и Маркосу Акунье - по 31. В условиях борьбы на три турнира и регулярных мидвиков перенасыщение состава ветеранами вылезает боком. Вы, вероятно, и сами понимаете, какие у Наваса шансы без фола остановить Винисиуса.

И он такой не один. Чем элитнее оппонент – тем легче ему бить старую, медленную "Севилью". Лишь 5 команд проиграли южанам в Ла Лиге – "Эльче", "Кадис", "Эспаньол", "Мальорка" и "Хетафе". Чувствуете уровень?

При этом оба матча с "Барсой" завершились одинаково - по 0:3; "Атлетико" победил "Севилью" 2:0, "Реал" - 3:1.

И это только первый уровень кризиса – то, что видно с трибун. За их пределами есть и другие.

***

Представьте себе спортивного директора – настолько известного, что один его визит на стадион повышает ценники всех присутствующих на матче игроков.

Это у нас Мончи – создатель "Севильи", которую мы знаем. И еще именно он - тот человек, который больше других ответственен за нынешний кризис.

"Обычно доход "Севильи" колеблется около 180 млн евро в год. Большинство экспертов рекомендуют, чтобы зарплатный фонд не превышал 70% бюджета. Если же вы почитаете наши документы, то увидите - расходы клуба составляют примерно 230-240 млн евро", - это его слова.

Почему так вышло? Да просто в какой-то момент Мончи и его боссам надоело 4-е место, а поскольку денег на топов в расцвете сил не было, то клуб закупился звездами бальзаковского возраста, которых – и это хуже всего! – вовремя не сплавил.

Боссы безоглядно доверяли чутью Мончи. Прошлой зимой, когда "Нервион" всего на 5 очков отставал от "Реала", они вообще пошли all-in – уже имея убытки, "Севилья" докупила 29-летнего Текатито Корону и арендовала у "МЮ" втридорога Антони Марсьяля. Все для немедленного результата.

И что было дальше? Пшик. 11 из 18 последних матчей Ла Лиги "Севилья" свела вничью, а Марсьяль забил один гол. Даже за бронзу не зацепилась.

Для Мончи, однако, это был первый ляп из многих. Так, летом он пытался, но не продал Лукаса Окампоса – "Аякс" согласился только на аренду, да и ту уже расторг.

31 млн евро за Диего Карлоса пошли на сбалансирование бюджета-2021/22, и ко всему Marca испортила впечатление от сделки инсайдом, мол, "Ньюкасл" предлагал за бразильца на 20 млн больше в январе. Трансфер Жюля Кунде в "Барселону" за 50 млн тоже не наполнил бюджет, поскольку выплаты разбиты по времени.

Не заработав почти ничего на усиление, Мончи сделал то, чего сам учил не делать в 13-минутных видеороликах, которые записывал для клубного YouTube-канала во время пандемии - набрал кадры спорного качества. Так на "Писхуане" появился вечно травмированный Маркао, не готовый к Испании Дольберг, уставший от футбола Иско и катастрофический Танги Ньянзу, который в Жироне выбесил даже интеллигентного Ракитича.

Не справился Мончи и с третьей по важности задачей – он не омолодил "Севилью". Все деградирующие ветераны с раздутыми зарплатами остались в команде. И где тут взяться прогрессу?

В стартовых 7 турах Ла Лиги "Севилья" набрала 5 очков из 21, и сакральной жертвой назначили тренера Хулена Лопетеги. Но это же не решение!

После прихода в кресло Хорхе Сампаоли результаты остались на уровне аутсайдера - 16 набранных очков из 39. Очевидно, что этот подбор исполнителей слишком слабый. Странно, что аргентинец вообще согласился их тренировать, хотя последнее его интервью многое прояснило:

"Когда я приехал сюда, я проанализировал состав и представил все президенту и вице-президенту. Как бы там ни было, я справлюсь с ситуацией. Не скажу, что она меня не удивляет, я ее не ожидал. Мне солгали? Так это или нет, это моя проблема с лидерами за кулисами"

Похоже, его развели. И учитывая, как Сампаоли в августе покидал "Марсель", "Севилье" это не предвещает ничего хорошего.

Пишут, что тренер уже сейчас контактирует с Мончи только через президента Кастро - и это переход к третьему, наивысшему уровню севильского бедствия.

***

Представьте себе адвоката, который в молодости был членом неофашистской партии и защищал в суде ультраправого мятежника, финансируемого Муаммаром Каддафи.

В 2003 году этот адвокат пришел к рулю "Севильи" и поднял клуб на невиданные ранее высоты. Именно он отдал управление Мончи; он раскрутил и продал Дани Алвеса и Серхио Рамоса; при нем "Нервион" впервые выиграл Кубок УЕФА.

Его звезда закатилась в 2013-м, когда судья сказал "виновен" по делу о мошенничестве и финансовых махинациях. Caso Minutas – в Испании его обсуждали и в театрах, и в кабаках.

Так вот, этого адвоката зовут Хосе Мария Дель Нидо, и он очень хочет вернуться в кресло президента "Севильи", поэтому топит нынешнего босса Пепе Кастро изо всех сил. Трансферы в пандемию, 60 млн убытков за два года, даже скучный стиль - в ход идет все.

28 декабря на собрании акционеров прошла их битва, и Дель Нидо наголову разбил Кастро. С его подачи сосьос не утвердили убыточный бюджет на сезон и выразили недоверие Совету Директоров. Экс-президент переманил на свою сторону более 57% акционеров и предложил сопернику уйти добровольно, но вот еще одна драма - родной сын экс-президента Дель Нидо Карраско остался на стороне Кастро!

"Мой сын - это моя проблема. И я могу договориться с Пепе за 10 минут, если он пожелает. Ему известно, что реально управлять без Совета невозможно. Если через 8-10 дней он не уйдет, мы обратимся в суд, и через 3-4 месяца я точно стану президентом "Севильи". У меня достаточно силы и знаний, чтобы привести клуб к непредсказуемым свершениям", - уверяет 65-летний Дель Нидо.

У него стало больше поклонников после удачной перезагрузки "Барселоны" Жоаном Лапортой – еще одним героем нулевых. Да и с харизмой у дяди все хорошо – Кастро рядом не стоял.

Super Deporte пишет, что в случае камбэка Дель Нидо выгонит Мончи и уменьшит зарплатный фонд как минимум на 10%. Сампаоли, вероятно, сбежит раньше. Также не задержится в Андалусии и добрая половина команды.

Доминировали в ЛЕ, а теперь на дне Ла Лиги: все детали самого неожиданного кризиса в испанском футболе - изображение 1
Мончи на лавке "Севильи", зима-2023. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer

Еще слабый, но уже ощутимый ветер перемен веет над "Писхуаном", и даже внезапный финиш в ТОП-10 Ла Лиги его не остановит. Мончи это понимает, да и другие тоже. Эксперимент с топами "второй свежести" ради титулов обернулся крахом; нужно было придерживаться проверенной годами стратегии.

Ожидаем, что "Севилья" вернется к ней уже в следующем сезоне с новым руководством. Ну, а до лета у клуба, как у самурая из анекдотов - никаких целей, только грустный и сложный путь.

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В статье: Мончи Севилья Хосе Мария дель Нидо Хулен Лопетеги Хосе Кастро
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