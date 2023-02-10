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As не ставит Цыганкова в ориентировочный состав Жироны. На игру с Кадисом не доступны 7 игроков

Испания
(1 голосов)

Виктор будет ждать своего шанса в резерве?

As не ставит Цыганкова в ориентировочный состав Жироны. На игру с Кадисом не доступны 7 игроков

фото - ФК Жирона

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 10 февраля, 21-й тур испанской Ла Лиги открывает матч "Кадис" - "Жирона". Игра интересна украинским болельщикам в первую очередь персоной Виктора Цыганкова – состоится ли его дебют в основе.

Однако, по мнению журналистов газеты As, шансов, что украинец выйдет на поле с первых минут, немного – в ориентировочном составе на правом фланге прогнозируется Рикельме, а слева – Тони Вилья.

As не ставит Цыганкова в ориентировочный состав Жироны. На игру с Кадисом не доступны 7 игроков - изображение 1

Примечательно, что на этот матч наставник "Жироны" Мичел не сможет использовать сразу семь игроков – Коуту, Фернандес, Эррера, Кебе, Лопес и Рейньер травмированы, а Стуани дисквалифицирован. К слову, в контексте недоступности опытного уругвайца тренера спросили, не сможет ли на острие сыграть Цыганков.

Впрочем, Мичел не настроен на эксперименты: "Я знаю, что Цыганков может сыграть нападающего, хотя на тренировках мы этого не отрабатывали. У нас есть такая опция, но думаю, найдутся другие варианты. Впереди может действовать молодой Камара".

Добавим, что "Кадис" находится в зоне вылета на 18-м месте, он отстает от "Жироны", которая идет 11-й, на 5 очков.

Матч "Кадис" – "Жирона" начнется в 22:00. Примет ли участие в игре Виктор Цыганков, следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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