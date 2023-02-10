Анчелотти о сборной Бразилии: У меня контракт до 2024-го. Не знаю что там рассказывают

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал пресс-кофнеренцию перед встречей с "Аль-Хилялем" в финале Клубного чемпионата мира. Помимо прочего, он рассказал о слухах о тренерстве в сборной Бразилии.

О финале и сопернике.

– Это очень важный вызов, очень важный титул, потому что сюда очень сложно попасть. "Реал Мадрид" уважает все финалы. Это конец очень долгого пути. Я прошу команду наслаждаться игрой. Кто бы ни победил завтра, он будет чемпионом мира. Мы очень хотим победить, потому что это придаст нам боевой дух на будущее. Это мой шестой финал за сорок лет. Такой финал случается очень редко в жизни.

О поражениях в последних играх.

– Конечно, поражения от «Барселоны» и "Мальорки" причинили нам боль, но мы по-прежнему уверены в себе. Я все еще думаю, что у нас лучше состав, чем в прошлом году, и что мы собираемся преуспеть, как и в прошлом году

Об "Аль-Хиляле".

– Хорошая команда с индивидуальными качествами, многие игроки из арабской команды, некоторые с опытом работы в Европе. "Хиляль" обыграл "Фламенго", и это команда, которую нужно уважать, как и в случае с финалом чемпионата мира. Такие матчи играются редко.

О Бензема и Милитао.

– Они приехали, потому что мы считаем, что у них есть шанс сыграть. Сегодняшняя тренировка будет решающей.

О полузащите "Реала".

– У Себальоса все хорошо, и мы наслаждаемся им. Кроос чувствует себя хорошо, Лука (Модрич) прогрессирует. Чуамени восстановился после травмы. Я всегда прошу того же от полузащитников.

Оценивать сезон "Реала" непросто. Мы хорошо начали, выиграв Суперкубок Европы, и мы хорошо выступали до чемпионата мира. Нам было трудно восстановить тех, кто травмировался на чемпионате мира. Мы знали, что январь будет стоить нам очков и травм. Мы в феврале и я думаю, что мы прогрессируем физически, на примере Вальверде и Модрича. Впереди важный отрезок.

О ключевом отрезке сезона.

– Это важный момент, потому что наступает решающий момент. Мы хорошо подошли к этому моменту , и мы начали его с финала Кубка мира, что очень приятно.

О необходимости подписания нападающего.

– Мы поговорим об этом позже. Вы должны принять во внимание возраст, а также то, что о принесет игрок. Бензема — наша девятка.

О сборной Бразилии.

– У меня контракт до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал.

Напомним, что недавно стало известно, что Бразилия готова ждать до лета, чтобы назначить Карло Анчелотти. Переговоры главы Федерации футбола Бразилии с Флорентино Пересом должны были состоятся в феврале.

Финал Клубного чемпионата мира "Реал" – "Аль-Ахли" пройдет завтра, 11-го февраля в 21:00.