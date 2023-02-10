Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Кадиса

Украинский вингер Виктор Цыганков снова попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата, однако в очередной раз в запас. "Жирону" сегодня ожидает гостевой поединок против "Кадиса", который идет в зоне вылета, однако не проигрывает в родных стенах с сентября.

Suplents: Juan Carlos, Fuidias, Tsygankov, Juanpe, Javi Hernández, Riquelme, Callens, Joel Roca, Artero, Dawda. — Girona FC (@GironaFC) February 10, 2023

Напомним, что Виктор Цыганков стал игроком каталонского клуба в середине января. Тренерский штаб "Жироны" неоднократно отмечал, что украинцу необходимо набрать форму после простоя, который у него был из-за зимней паузы в чемпионате Украины. Неделю назад Цыганков дебютировал в чемпионате Испании, отыграв 13 минут против "Валенсии".