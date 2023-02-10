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Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Кадиса

Испания
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В стартовом составе "Жироны" мы Виктора еще не видели

Цыганков остался в запасе Жироны на матч против Кадиса

Фото: facebook.com/gironafc / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Виктор Цыганков снова попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата, однако в очередной раз в запас. "Жирону" сегодня ожидает гостевой поединок против "Кадиса", который идет в зоне вылета, однако не проигрывает в родных стенах с сентября.

Напомним, что Виктор Цыганков стал игроком каталонского клуба в середине января. Тренерский штаб "Жироны" неоднократно отмечал, что украинцу необходимо набрать форму после простоя, который у него был из-за зимней паузы в чемпионате Украины. Неделю назад Цыганков дебютировал в чемпионате Испании, отыграв 13 минут против "Валенсии".

Матч "Кадис" – "Жирона" начнется сегодня в 22:00. Следите за игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол здесь.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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